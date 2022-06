Las interrogantes abundan en el nuevo tráiler para la segunda temporada de Only Murders in the Building

Cuando solo faltan un par de semanas para el regreso de la serie, se reveló un nuevo tráiler para la segunda temporada de Only Murders in the Building.

Este adelanto confirma que Charles, Oliver y Mabel no tardarán en quedar libres después de su arresto al final de la primera temporada. No obstante, el trío de podcasters tampoco podrá descansar y tendrá que comenzar una nueva investigación con el fin de descubrir quién trató de culparlos por un crimen que no cometieron.

En ese sentido, mientras la segunda temporada de Only Murders in the Building promete más del humor y las aventuras de los personajes de Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, este adelanto refuerza que el retorno de la serie también incluirá a nuevos personajes interpretados por Shirley MacLaine, Amy Schumer y Cara Delevingne, entre otros.

Puedes ver el nuevo tráiler para la segunda temporada de Only Murders in the Building aquí:

La segunda temporada de Only Murders in the Building se estrenará el 28 de junio y en Latinoamérica se presentará mediante el streaming Star+.