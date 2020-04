Las negociaciones para la octava y novena temporada de The Flash fueron interrumpidas por el coronaviurs

Durante los primeros días de enero e incluso antes de que se estrenaran los episodios finales de Crisis en Tierras Infinitas, The CW anunció que The Flash ya había asegurado su séptima temporada.

Dicho ciclo todavía no comienza sus filmaciones ya que en Estados Unidos aún ni siquiera se estrena el final de la sexta temporada. No obstante, en una reciente conversación con el podcast de Michael Rosenbaum (el Lex Luthor de Smallville) Grant Gustin, el actor detrás de Barry Allen, reveló que ya estaba negociando para participar de las posibles octava y novena temporada de la serie.

Resulta que cuando Gustin firmó inicialmente su contrato para interpretar a The Flash en la pantalla chica el actor aseguró su participación en la serie por siete temporadas. Por lo tanto, como ese tiempo se cumplirá en el próximo ciclo, The CW tiene que negociar con él para mantener la serie por nueve temporadas.

Pero las conversaciones que podrían haber garantizado más capítulos de The Flash todavía siguen en el aire ya que, tal y como el final planificado para la sexta temporada, fueron interrumpidas por el coronavirus.

“Las conversaciones en realidad ya habían comenzado para agregar una octava y novena (temporada) potenciales, pero luego ocurrió esta pandemia y todo se detuvo”, reveló Gustin (vía TV Line).

Las filmaciones de The Flash se suspendieron a mediados de marzo como una medida preventiva ante la propagación del COVID-19 a nivel mundial. Así, mientras lo que pasará durante los próximos meses con la enfermedad es una duda que cruza a todos los ámbitos de nuestra sociedad, Gustin reconoce que no sabe cuándo comenzará el trabajo en la séptima temporada ni cuándo podrá retomar las negociaciones.

“No sabemos cuándo volveremos y no sé cuándo vamos a continuar las negociaciones de renegociación”, dijo el actor.

Obviamente por ahora nada asegura que The Flash podrá extenderse más allá de una séptima temporada y pese a que Gustin parece interesado en seguir interpretando al héroe de Central City, el actor también comentó que quiere incursionar en otros proyectos.

“The Flash ha sido muy increíble, pero ahora llevamos seis años y en los últimos cuatro recesos he tenido un proyecto que no se ha cumplido debido a Flash”, señaló el actor. “Hay muchas oportunidades que se han ido por conflictos de agenda. Simplemente no puedes tenerlo todo”.

El próximo martes The Flash estrenará el penúltimo episodio de su sexta temporada y ya en mayo la serie presentará el último episodio de este ciclo que pese a no ser el final que se había planificado antes de la pandemia promete bastante acción.

Esta es la descripción del final de la sexta temporada de The Flash, “Success Is Assured”, que fue revelada hoy por The CW:

“FINAL DE LA TEMPORADA DE THE FLASH - Barry (Grant Gustin) considera un plan arriesgado para salvar a Iris (Candice Patton) del Mirrorverse. Ralph (Hartley Sawyer) intenta evitar que Sue (estrella invitada Natalie Dreyfuss) cometa un grave error que podría destruir su vida”.