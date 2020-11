Las nuevas consolas de Xbox pueden ejecutar juegos de PlayStation 2

La Xbox Series S y la Xbox Series X son compatibles con un montón de juegos que fueron lanzados para las generaciones anteriores de Xbox. Pero parece que la retrocompatibilidad de ambas consolas no se limita solo a esas marcas.

Aunque no hay nada oficial en ese sentido y todo puede sonar un poco extraño, las nuevas consolas de Xbox también son capaces de ejecutar algunos juegos de PlayStation 2.

Particularmente, de acuerdo a lo recogido por VG247, todo sería gracias al modo de desarrollador que está integrado en la Xbox Series S y la Xbox Series X, ya que dicha función permite ejecutar aplicaciones UWP (Plataforma universal de Windows) como el software de emulación RetroArch.

Así, como podrán ver en el siguiente video, los responsables del canal de YouTube llamado “Modern Vintage Gamer” lograron que títulos como God of War, Silent Hill 2 y Shadow of the Colossus operaran correctamente en una Xbox Series S y solo enfrenaran algunos inconvenientes menores.

El PlayStation 5 no ofrece retrocompatibilidad con los títulos de PlayStation 2 y PlayStation 3 por lo que, más allá de que este ejercicio puede ir contra las normas de uso de las consolas de Microsoft, no deja de ser algo curioso.