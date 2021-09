Las reacciones de los críticos postulan a Venom: Let There Be Carnage como una digna sucesora de la primera película del simbionte

Cuando solo faltan un par de días para el estreno de Venom: Let There Be Carnage, a través de redes sociales comenzaron a aparecer las primeras reacciones de la prensa estadounidense sobre la película.

Si bien algunos fanáticos ya habían comentado su experiencia con la cinta gracias a algunas funciones adelantadas, estos nuevos comentarios se enmarcan en las típicas primeras reacciones y, sin entrar en spoilers, prometen que Venom: Let There Be Carnage sería divertida para quienes disfrutaron de la primera película del simbionte.

Así, la mayoría de los comentarios destacan a la dinámica entre Eddie Brock (Tom Hardy) y Venom. Todo mientras también apuntan a que esta sería una apuesta en la línea de la película de Venom que debutó en 2018.

Sin más preámbulos, a continuación pueden leer algunas de las primeras opiniones sin spoilers sobre Venom: Let There Be Carnage.

Germain Lussier de Gizmodo: “Cuando se trata de Venom: Let There Be Carnage, es simple ¿Te gustó la primera? Te gustará esta. ¿No te gustó la primera? Así es como te sentirás aquí. Es la versión más grande y rápida de la primera película que disfruté y me olvidé al instante. Divertida. Frívola”.

Mike Ryan de Uproxx: “Venom: Let There Be Carnage: Dios mío, estas películas son TAN estúpidas y no puedo evitar cuánto las disfruto. Podría ver 10 películas más de Eddie y Venom llamándose perdedores. Hay una escena en la que Eddie y Venom están juntos en la playa y ven la puesta de sol. Espero que Eddie y Venom nunca conozcan a Spider-Man. ¡No me importa! Solo quiero ver a Eddie y Venom discutir”.

Molly Freeman de Screen Rant: “Venom: Let There Be Carnage tiene algunos momentos realmente entretenidos y encantadores, especialmente entre Eddie y Venom que sigue siendo una dinámica muy divertida, pero la película se pierde un poco en Carnage. Hay demasiadas ideas y la película simplemente atraviesa el desastre hasta el final”.

Matt Neglia de Next Best Picture: “Venom: Let There Be Carnage abraza aún más el absurdo romance de amigos de la primera película. Andy Serkis mantiene la acción y el humor en movimiento rápidamente, incluso si no siempre aterriza. La actuación gonzo de Tom Hardy sigue siendo un punto culminante, mientras que Woody Harrelson disfruta de cada momento sádico. En general, me gustó más que la primera, pero sigo pensando que es un poco tonta y descuidada. La escena post-créditos fue (emoji de cabeza que explota)”.

Dan Casey de Nerdist: “Venom: Let There Be Carnage es una película salvaje del más alto nivel. Comedia romántica ultraviolenta que es deliciosamente consciente de sí misma y extraña. Tom Hardy da el 200%. Hagas lo que hagas, no te pierdas los post-créditos”.

Erick Davis de Fandango: “Tom Hardy es fantástico en Venom 2 - una película que alegre y locamente se inclina hacia su tono hilarante y oscuro y algo más. Definitivamente hay un estilo de ‘Natural Born Killers’ de nuestros villanos, pero en última instancia, es Hardy quien se roba cada escena con una actuación única que es muy divertida de ver. Lo que más me gustó de Venom: Let There Be Carnage fue ver a Hardy realmente dominar este papel de una manera que hace que todo el potencial de crossover del multiverso sea mucho más emocionante. Creo que lo entiende y cuando funciona, es muy entretenido. No puedo esperar a ver su Venom continuar”.

Sean O’Connell de CinemaBlend: “Entonces, no me importaba Venom. Mal guión. Tono desigual. Pero...Venom 2 lo resuelve. Adopta el lado loco de la primera película y mejora la mayoría de las cosas que funcionaron. La comedia física de Tom Hardy funciona. Carnage es un puntazo. Me gustó y creo que los fanáticos se lo pasarán en grande”.

El estreno de Venom: Let There Be Carnage está programado para este 1 de octubre en Estados Unidos y, en países como Chile, sus funciones comenzarían desde el 7 de octubre.