Las series del Arrowverso no estrenarán nuevas temporadas hasta 2021

Usualmente la dinámica para la series de The CW (y en particular las entregas del Arrowverso) es así: en mayo se estrenan los finales de temporada, en julio y durante la Comic-Con de San Diego se lanzan los tráilers para los nuevos ciclos, y finalmente durante los últimos meses del año estos debutan y alcanzan a presentar varios episodios antes de los recesos típicos de Navidad y Año Nuevo.

Pero este 2020 todo cambiará debido a la pandemia del coronavirus.

Muchas series de The CW tuvieron que suspender sus filmaciones para evitar contagios de COVID-19 y mientras aún no hay claridad respecto a cuándo se podrán iniciar los trabajos para los nuevos ciclos, The CW decidió que lo mejor era dejar sus nuevas entregas para el próximo año.

Así es, como recoge Comicbook, este jueves el canal determinó que las nuevas temporadas de sus distintas producciones no llegarán a final de año sino que se presentarán a partir de enero de 2021.

Bajo esa premisa el plan de The CW es estrenar sus series con el siguiente orden:

Lunes: All American y Black Lightning

Martes: The Flash y Superman & Lois

Miércoles: Riverdale y Nancy Drew

Jueves : Walker y Legacies

Viernes: Penn and Teller: Fool Us y Whose Line Is It Anyway?

Domingos: Batwoman y Charmed

Como podrán notar en esos planes no figuran ni Legends of Tomorrow ni Supergirl. En el caso de la serie de los viajeros del tiempo esto se podría explicar teniendo en cuenta que en la temporada televisiva anterior las aventuras de las Leyendas debutaron después del resto de las series del Arrowverso y mientras The Flash, Batwoman y Supergirl ya terminaron sus temporadas, Sara Lance y compañía aún tienen episodios pendientes antes del cierre del quinto ciclo.

Ahora, en cuanto a Supergirl, aún no hay nada claro pero eventualmente la serie podría debutar después que el resto de las apuesta de superhéroes de The CW debido al embarazo de su protagonista, Melissa Benoist. Pero por ahora eso es solo una especulación.

Lo que está claro es que, después del final de temporada Legends of Tomorrow, no habrán nuevos episodios de las series del Arrowverso hasta 2021. Todo claro asumiendo que efectivamente estas series podrán comenzar su rodaje en los próximos meses.