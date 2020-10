Las tensiones en la isla paraíso marcan el primer vistazo a Wonder Woman: Earth One Vol. 3

Este miércoles se celebró un nuevo “Día de Wonder Woman”, por lo que para festejar a la amazona desde DC Comics decidieron revelar un primer acercamiento a lo que será Wonder Woman: Earth One Vol. 3.

El nuevo volumen de la saga escrita por Grant Morrison fijó su debut un par de semanas atrás, y aunque esta historia no se presentará hasta marzo de 2021, ahora la editorial decidió revelar algunas de las páginas dibujadas por Yanick Paquette.

Como podrán ver, este adelanto de Wonder Woman: Earth One Vol. 3 plantea las tensiones que afloraran en la isla paraíso cuando Diana intente de unir a las tribus de amazonas para enfrentar la inminente amenaza de Maxwell Lord.

De acuerdo a la descripción de DC, en Wonder Woman: Earth One Vol. 3 “Diana se encuentra aventurándose a través de la isla paraíso para obtener ayuda de los diferentes clanes y reunir la fuerza unida de las legendarios guerreras de la isla por primera vez en un milenio. ¿La razón? Max Lord, quien en el mundo de los hombres está preparando un ataque masivo contra la casa de Wonder Woman usando sus legiones de letales trajes A.R.E.S".

“Para cualquier posibilidad de victoria, Diana necesitará la ayuda de todos los clanes amazónicos”, concluye la descripción. “Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptar su lugar como reina, como Artemis y los Nuevos Espartanos”.

Wonder Woman: Earth One Vol. 3 será publicado en marzo de 2021.