League of Legends: Con una Watch Party en Chile Riot Games anticipa la final de Worlds 2023

Este fin de semana se lleva a cabo la final del mundial de League of Legends en Corea del Sur, sin embargo, a pesar de la distancia, los fanáticos chilenos del videojuego podrán disfrutar de una Watch Party la cual comenzará el sábado por la noche y se extenderá hasta la mañana del domingo.

Sobre lo que se viene con esta final, que enfrentará a las escuadras de T1 contra Weibo Gaming, así como la relevancia de realizar estos eventos en la región, es que tuvimos la oportunidad de conversar con el director de desarrollo de negocios de Riot Games para Latinoamérica, Gamaliel Soriano.

Cabe recordar que la final se llevará a cabo este domingo 19 de noviembre, a partir de las 5am de Chile.

¿Cómo ven desde Riot Games Latam esta nueva final de Worlds?

La verdad es que voy a usar un poco de chilenismos aquí... se viene brígida, está fuerte, está intensa, está emocionante. La verdad es que estamos muy contentos porque es una final muy icónica. Esta final del Campeonato Mundial de League of Legends específicamente la de este año es muy icónica porque están ocurriendo cosas que muchos aficionados en todo el mundo querían que ocurrieran, que es por una parte ver un enfrentamiento entre los dos países más fuertes en el mundo competitivo de League of Legends que son China y Corea. Por otra parte el tener al que muchos consideran el mejor jugador del mundo en League of Legends históricamente que es el coreano Faker, tenerlo una vez más en una final, es su sexta final ya ha ganado varias, ya ha perdido también algunas...

Entonces tenerlo ahí ante la posibilidad de volver a ganar y y levantar ese trofeo de campeón del mundo le da un sabor muy especial. Esta final resulta especial también por la curiosidad de esta narrativa de ‘será que China puede ir a la casa de T1, a la casa de Faker y ganarle la final’. Entonces todo esto que te cuento, imagínate cómo nos tiene a todos los que somos fans, nos tiene contentos, emocionados, expectantes. ansiosos de que ya ocurra y salten a la grieta para esa primera partida pero también disfrutando de la previa disfrutando de las especulaciones, de los pronósticos, de las charlas con amigos y con fans disfrutando también un poco o mucho de todo lo que está alrededor de Worlds, como por ejemplo, el himno de Worlds y y lo que puede ser esa ceremonia de apertura de la final donde vamos a poder disfrutar el himno de World, pero también tenemos a HeartSteel, la nueva banda virtual. Entonces es una combinación de factores afortunadamente todos ellos positivos que nos tienen contentísimos con esta final.

Worlds siempre tiene un toque especial. Este año que sea en Corea con Faker en la final, el año pasado con el enfrentamiento entre Faker y Deft, ¿Qué creen que provoca que año a año siempre se genere una narrativa especial?

Son los jugadores, estamos hablando de League of Legends en el más alto nivel competitivo posible. Quienes hayan tenido la oportunidad de ver la semifinales este año... esas semifinales Dios mío, el nivel que se mostró el uso de Campeones en roles que de pronto algunos no esperaban ver... las mecánicas de Faker otra vez con ese Azir aventándose unas jugadas maravillosas.

Yo creo que entonces ellos que son los protagonistas de este deporte son los héroes, son esos ‘Gods’ que dice la canción del himno. Ellos son los que le vienen a dar el sabor y ellos son los que generan las narrativas, la verdad es que si no fuera por esos momentos, quién no recuerda de pronto a Faker llorando cuando perdió esa final que fue muy dolorosa para él, quién no recuerda de pronto a ese Deft que arrancaba en el LoL hace muchos años Y de pronto verlo levantar la copa y ser campeón.

Entonces ellos son los protagonistas ellos son la razón por la cual los esports son lo que son hoy... y todos los demás lo que tratamos de hacer es ser habilitadores para crear el mejor escenario perfecto para que ellos se luzcan, para que sus historias y sus hazañas sean las que le den el sabor épico a todo lo que está ocurriendo y para que entonces todos los millones de fans alrededor del mundo podamos disfrutarlo en el mejor marco posible.

Actualmente Worlds es una de los eventos de esports más importante que existe a nivel mundial, si es que no el más importante ¿Hacia dónde más se puede crecer? ¿Existe un techo, por así decirlo, para lo que una competición de esports?

Lo lindo del mundo de los videojuegos y quienes somos gamers de toda la vida como es mi caso, que yo soy gamer desde niño, es que es un mundo que que nace y crece por la imaginación de la gente. El mundo de los videojuegos está cimentado en eso, en nuestra capacidad imaginativa como seres humanos y me parece que eso responde un poco esa pregunta porque ¿Cuál es el techo de esto? la verdad es que es difícil decirlo, quienes llevan siguiendo League of Legends desde su inicio tal vez recuerden en qué entorno ocurrió la primera final del primer mundial, que ganó el representante de Europa, el recinto, de qué tamaño era, con qué tamaño de audiencia, con qué valores de producción y hoy algunos años después estamos llenando una vez más estadios, recintos de decenas de miles de de personas, estamos rompiendo récords de audiencia, estamos creando las métricas de de audiencia promedio por minuto, de horas consumidas, de picos de audiencia concurrente, que es lo más alto que se ha logrado y que se ha visto.

Eentonces la imaginación no tiene límites, quién iba a decir que de pronto un día íbamos a ver un dragón volar sobre un estadio en una final de un mundial, vamos a ver una banda virtual parada en el escenario cantando sus éxitos y esas cosas ya ocurren. Entonces yo soy un creyente de que el techo nos lo ponemos nosotros mismos y afortunadamente estamos en una industria donde preferimos, no imaginarnos dónde está el techo, sino empujar y empujar y empujar, pero algo que es bien importante remarcar nuevamente Es que la pauta de esto y de a dónde va esto la dan tanto tanto los jugadores profesionales, que son los atletas de esports, como los aficionados, que son quienes le damos vida y color a este mundo. Entonces esa combinación de de jugadores profesionales y afición somos los que acabaremos definiendo, si esto tiene un techo o no, mientras eso se define si es que se define vamos a darle para adelante y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir haciendo competencias y viviendo torneos y teniendo finales presenciales y haciendo juntadas de comunidad para disfrutarlas juntos para disfrutarlas en entre amigos, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros y estamos contentos de seguirlo haciendo.

Este año tenemos la oportunidad de tener una Watch Party en Chile, ¿Cómo ven este tipo de actividades y su importancia para la comunidad?

Las cifras y el análisis de cómo se disfrutan los juegos nos lo confirman, punto número uno League of Legends se disfruta más cuando juegas con amigos, es como jugar League of Legends. Eso llevado a los Sports se traduce en ver una partida de esports o ver una serie de partidas sobre todo una final de esports se disfruta más cuando lo vives con amigos cuando lo vives en comunidad.

A veces se puede, a veces no se puede, al igual que a veces puedes jugar League of Legends con tus amigos, pero a veces tus amigos no están disponibles y entras tú a jugar en solo y rezas para que te vaya bien. Bueno, en los esports pasa lo mismo a veces se puede a veces no se puede pero nosotros siempre estaremos al frente tratando de apoyar para que las cosas sucedan y en este caso afortunadamente se están logrando las cosas. Contamos con el apoyo de uno de nuestros partners globales de Worlds para poder llevar a cabo esta Watch Party en Santiago... que como sabemos Chile, es uno de los territorios donde la pasión de los esports se vive de manera más intensa, donde el cariño por League of Legends está más arraigado y por eso mismo nos da muchísimo gusto el poder decir ‘Ok la final ocurre en Corea ´pero eso no quiere decir que no podamos reunirnos cientos de personas bajo un mismo techo con los colores de nuestro equipo favorito a gritar y a apoyar y a disfrutar y a ponernos nerviosos y y a reír y a llorar todos juntos’.

Entonces por eso es que estamos contentos, por eso es que estoy yo aquí para poder disfrutar como un invitado más, como un fan más y gritar y estar conviviendo con todo este este grupo de de aficionados que tanto aman estos y que tanto aman League of Legends.