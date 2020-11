Leia como protagonista y Darth Maul como villano: Las ideas de George Lucas para la trilogía de secuelas de Star Wars

Desde que Star Wars: The Rise of Skywalker puso el punto final en la trilogía de secuelas de Star Wars, no han sido pocos los fanáticos que se han dedicado a imaginar conclusiones alternativas para la denominada “Saga Skywalker”.

Ya sea tomando como base las ideas que Colin Trevorrow propuso en algún minuto para el Episodio 9 o imaginando qué les habría gustado ver en la pantalla grande, varios fanáticos se han interesado en hipotéticas versiones alternativas del final de la saga y en ese escenario lo que podría haber hecho George Lucas aparece como un gran foco de interés.

Después de todo, pese a que George Lucas dejó la saga en manos de Disney, tiempo atrás el creador de la franquicia tenía ideas para historias ambientadas después de Return of The Jedi. Así, aunque hasta la fecha solo se han revelado antecedentes acotados sobre esas ideas de Lucas, recientemente se dio a conocer un extracto de un libro que pinta un mejor panorama sobre esta otra versión de a trilogía de secuelas de Star Wars.

Resulta que a través de Reddit se dio a conocer un fragmento de The Star Wars Archives 1999-2005, un libro editado por Taschen que se enfoca en la realización de las precuelas y fue hecho en colaboración con George Lucas y Lucasfilm.

En aquel texto, que aún no se publica oficialmente, se plantea que Lucas pretendía que Leia fuera la protagonista de las nuevas películas aunque Luke también habría tenido un rol importante.

“Las películas tratan sobre cómo Leia, quiero decir, ¿quién más va a ser el líder? - está tratando de reconstruir la República ... Luke está tratando de reiniciar el Jedi”, reveló Lucas.

Pero las tareas de Leia y Luke obviamente era cuesta arriba y como enemigo principal Lucas pretendía mostrar a Darth Maul, quien además de tomar el vacío de poder que había quedado, tendría a una aprendiz que probablemente resultará conocida para los fanáticos del antiguo canon.

“Darth Maul entrenó a una chica, Darth Talon, que estaba en los cómics, como su aprendiz. Ella era la nueva Darth Vader y la mayor parte de la acción estaba con ella. Estos eran los dos principales villanos de la trilogía”, dijo Lucas.

Con esos personajes en juego, Lucas finalmente señaló que su plan era concluir la trama de una forma muy distinta a lo que vimos en el Episodio 9.

“Al final de la trilogía, Luke habría reconstruido gran parte de los Jedi, y tendríamos la renovación de la Nueva República, con Leia, la senadora Organa, convirtiéndose en la Canciller Suprema a cargo de todo. Así que terminó siendo la elegida”, señaló Lucas.

Sin duda todo eso suena interesante y probablemente habría llevado a la saga por un camino muy distinto aunque elementos como la muerte de Luke aparentemente se habrían mantenido. Pero, para bien o para mal, ese es no es el final que recibió la “Saga Skywalker” y por ahora solo quedará como una anécdota de lo que podría haber pasado.