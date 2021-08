“Les dije que se fueran a la mierda”: Alan Cumming recordó por qué rechazó un papel en Harry Potter y la cámara secreta

Para toda una generación de fanáticos Kenneth Branagh quedó inmortalizado como Gilderoy Lockhart en Harry Potter y la cámara secreta, sin embargo, antes de que aquella película se estrenara para continuar a la popular saga del niño mago, la producción contempló a varios candidatos para el papel del peculiar profesor.

Entre esos potenciales nombres estaban figuras como Rupert Everett, Alan Cumming y Hugh Grant, quienes por distintas razones finalmente quedaron fuera de carrera dejando a Branagh como el encargado de llevar a Lockhart a la pantalla grande. Pero aunque en el caso de Grant se ha reportado que su distanciamiento del rol habría sido debido a problemas de agenda, recientemente Cumming quiso recalcar que él habría rechazado el papel por temas salariales.

Particularmente en una entrevista con el periódico británico The Telegraph (vía EW), el actor abordó el tema del papel de Lockhart diciendo: “No lo rechacé ¡Les dije que se fueran a la mierda!”.

Cumming continuó explicando que la producción de las películas de Harry Potter quería que participara de una prueba de cámara y le habían dicho que no podían pagarle más que cierta cantidad de dinero por al papel. No obstante, el no tardó en averiguar que aquello habría sido una mentira.

“Querían que Rupert Everett y yo hiciéramos una prueba de cámara, y dijeron que no podían pagarme más que una cierta suma porque simplemente no tenían más dinero en el presupuesto”, dijo Cumming. “Y tenía el mismo agente que Rupert, a quien por supuesto le iban a pagar más. Mintieron descaradamente, mintieron estúpidamente también. Si vas a mentir, sé inteligente al respecto”.

Naturalmente esa situación molestó a Cumming y actor procedió a rechazar directamente el papel.

“Dije: ‘Diles que se jodan’. Y pensé, bueno, Rupert va a conseguir el papel. Le hicieron una prueba de cámara, y recuerdo que llevó su propia peluca. Y luego jodidamente se lo dieron a Kenneth Branagh, salió de las sombras”, concluyó el actor.

¿Habrían cambiado mucho las cosas con Cumming u otro actor en el papel de Lockhart? Es difícil saberlo, pero considerando que el próximo año se cumplirán dos décadas desde el estreno de Harry Potter y la cámara secreta probablemente seguirán surgiendo más historias de este tipo respecto a la realización de esa película.