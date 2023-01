Les guste o no, esta será la voz de Seth Rogen para Donkey Kong en la película de Super Mario

Este domingo fue presentado un nuevo avance promocional de la esperada película de animación digital basada en Super Mario, presentando no solo al popular fontanero con un traje de gato - en el estilo del videojuego Super Mario 3D World - sino que también dando cuenta de la voz que tendrá Donkey Kong en el doblaje original.

Y considerando que el actor Seth Rogen será el responsable de darle voz al popular gorila, de seguro muy poca gente podría haber esperado que el resultado final fuese distinto a lo que se podrá escuchar en la película. Mal que mal, la voz de este Donkey no tendrá mayor variación a lo que se puede escuchar en todas las películas del actor de Knocked Up y Superbad.

Vean el avance a continuación.

Consideren que el doblaje de Super Mario en inglés ha estado en la mira de los fans desde que se anunció que Chris Pratt sería el responsable de dar voz al personaje titular.

Más aún, los tráilers anteriores demostraron que la interpretación no se diferenciará mucho de lo ya hecho por el actor de Los Guardianes de la Galaxia en películas como The Lego Movie, aunque algunos han hecho notar que la voz característica de Mario, a cargo de Charles Martinet en los videojuegos, simplemente no se puede replicar.

Sin embargo, aunque Bowser tendrá una voz a cargo de Jack Black, los tráilers han adelantado que la voz del villano lagarto no se escuchará como la voz normal del actor de School of Rock.

Finalmente, tengo en cuenta que, desde sus primeras apariciones, la voz de Donkey Kong ha estado marcado por sonidos muy distintos, ya sea en clásicos como Donkey Kong Country o apariciones como Mario Kart. Así lo pueden notar en el siguiente video.