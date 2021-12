Lex Luthor aparecerá como Batman en el próximo arco del cómic del Caballero Oscuro

Durante el próximo año Lex Luthor adoptará uno de los trajes más famosos de los cómics de DC y esta vez todo sucederá lejos de Metrópolis.

Este viernes y en el marco de la publicación de las solicitudes de DC para marzo de 2022 se reveló que Lex Luthor, el clásico enemigo de Superman, vestirá el traje de Batman durante el próximo año.

Pese a que la apariencia de Lex como Batman se reveló de la mano de la portada para Batman #121 realizada por Jorge Molina, por ahora no hay muchos detalles respecto a qué llevará al malvado millonario a realizar ese movimiento.

En ese sentido, cabe recordar que Batman #121 se presentará como la conclusión de “Abyss”, el arco que no solo establecerá un nuevo villano para Bruce Wayne, sino que también volverá a poner sobre la mesa a Batman Inc.

“Cuando hablamos por primera vez de ideas (para el primer arco de Batman), pregunté ‘¿y si alguien intenta liquidar a Batman Inc.?‘ Entonces me di cuenta de que lo habíamos visto: son todas las historias de Batman Inc”, explicó el guionista Joshua Williamson a Newsarama. “¿Y si Batman Inc. mató a alguien y ahora Batman tiene que lidiar con eso? ' Necesitaba un chico malo, así que me pregunté a mí mismo contra quién quiero que se enfrente, quién sería divertido y alguien contra quien no habíamos visto a Batman recientemente. Recuerdo haber aterrizado en Lex y me dije a mí mismo: ‘Sí, yo creo que tengo esto‘”.

Lex Luthor entrará en juego en la trama de “Abyss” con Batman #119 (que saldrá en enero) y en aquel número se dará una conversación donde el villano tratará de provocar a Bruce porque ahora no tiene dinero para financiar sus operaciones como antes.

Pero ¿cómo influirá eso en lo que tantea la portada de Batman #121? por ahora no está claro y la descripción de ese número solo dice: “Se revela la conclusión mortal del arco de ‘Abyss’ como el peligroso plan maestro de Lex Luthor para Batman Inc. ¡Y un viejo aliado regresa para sacar al Batman perdido de la oscuridad de Abyss y un nuevo miembro de Batman Inc. se levanta!”.

Batman #121 será publicado el 1 de marzo de 2022.