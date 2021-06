Liam Neeson aseguró que no lo han contactado para estar en la serie de Obi-Wan

Las precuelas de Star Wars establecieron que Qui-Gon Jinn, el jedi interpretado por Liam Neeson, fue el primero en lograr comunicarse tras su muerte a través de la Fuerza. Pero lamentablemente el maestro no tuvo una aparición fantasmagórica en el Episodio 3 y su relevancia solo quedó relegada a un diálogo sobre el maestro Yoda que anticipó que Obi-Wan debería pasar su tiempo en el exilio entrenando.

La idea de Qui-Gon contactándose con Yoda fue posteriormente recuperada en la serie animada Clone Wars, pero ahí se dejó en claro que no podía manifestarse físicamente tras su muerte - como si lo hacen después tanto Yoda como Obi-Wan y Luke - ya que no tuvo el suficiente entrenamiento.

De todas formas existían expectativas para que el personaje fuese recuperado de una u otra forma en la próxima serie live-action de Obi-Wan protagonizada por Ewan McGregor. Inclusive surgieron en los últimos meses algunos rumores sobre esta posibilidad.

Pero ahora el propio Liam Neeson lo descartó. Durante una participación en el programa Jimmy Kimmel Live, el actor explicó que no lo contactaron para participar en la serie. “No, no lo creo [que esté]. No, no me han contactado. No tienen suficiente dinero”, explicó. Claro que solo sonrío cuando le dijeron que podría estar actuando, ocultando que estaba mintiendo.

Aún así, la serie de Obi-Wan comenzó sus filmaciones solo durante este mes y una eventual participación de Neeson podría llevarse a cabo durante la post-producción, especialmente si solo se trata de su voz. Pero eso ahora solo queda en el campo de las esperanzas de los fans ante el descarte realizado por Neeson.