Liam Neeson salva al día en el tráiler de The Ice Road, lo nuevo de uno de los guionistas de Armageddon para Netflix

Jonathan Hensleigh tiene múltiples créditos como guionista incluyendo a la primera Jumanji, El Santo, The Punisher y Armageddon. Pero es esta última, pese a que tuvo mucho más escritores, la que sirve de mejor antecedente para su próxima película: la acción de The Ice Road, una nueva producción protagonizada por Liam Neeson que debutará en Netflix durante este año.

A grandes rasgos, la historia se centrará en un camionero (Neeson) que es convocado a una misión de rescate de un grupo de mineros que quedaron atrapados tras un accidente en un yacimiento en una peligrosa zona congelada de Canadá. Reuniendo a un equipo de especialistas, en compañía de un personaje interpretado por Laurence Fishburne, el grupo inicia un viaje por una peligrosa ruta. Y eso los llevará a llegar hasta donde ningún otro camión ha llegado.

El primer tráiler deja en claro el tono de esta producción, que Hensleight dirige en su tercera experiencia tras las cámaras luego de The Punisher y Kill the Irishman. En el camino no solo hay explosiones, sino que también secuencias que desafían toda lógica sobre lo que puede hacer un camión.

Vean el tráiler a continuación.

The Ice Road llegará el 25 de junio a Netflix.