Like a Dragon: Infinite Wealth llegará el 26 de enero y contará con Danny Trejo y Daniel Dae Kim

Desde Ryu Ga Gotoku han realizado un nuevo directo llamado RGG Like a Dragon Direct, en donde dieron a conocer información de sus próximos juegos, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name y Like a Dragon: Infinite Wealth.

En el caso de este último, se anunció que el juego llegaría el próximo 26 de enero de 2024 a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

De acuerdo a lo que detallaron el juego contará con “una experiencia RPG única, con combates más profundos, mejoras en la calidad de vida y una jugabilidad optimizada que favorece la velocidad y la estrategia. La escuadra jugable ahora tiene completa libertad de movimiento durante el combate, lo que te permite posicionar estratégicamente a ti y a tus aliados para acabar con los enemigos de forma más eficaz”.

A la vez, dieron a conocer que el juego contará con reconocidos actores como lo son Danny Trejo, quien le pondrá la voz a Dwight, líder de los Barracudas, quien supervisa el mayor mercado de productos falsificados del mundo, y Daniel Dae Kim, quien pone la voz a Masataka Ebina, un despiadado capitán de un sindicato yakuza.

Por otro lado, en cuanto a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, se dio a conocer un nuevo adelanto, a la vez que se anunció que el artista de hip hop de Atlanta J.I.D y el músico japonés Yojiro Noda, están tras el tema principal del juego.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name saldrá el 9 de noviembre.