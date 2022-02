Linklater, Del Toro, Baumbach, Johnson y los Hermanos Russo destacan en las películas 2022 de Netflix

A través de un video, Netflix presentó lo más destacado que presentarán este año en su plataforma en lo que concierne a las películas.

Se trata de un montón de lanzamientos que incluyen a la acción, ciencia ficción, el drama e inclusive la animación, incluyendo el trabajo de algunos reconocidos directores.

Aunque es una larga lista, los siguientes son algunas de las películas más destacadas:

El proyecto Adam de Shawn Levy (Real Steel, Stranger Things) con Ryan Reynolds y Mark Ruffalo

Enola Holmes 2 nuevamente con Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Helena Bonham Carter

El Hombre Gris de los Hermanos Russo con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas,

The Mother de Niki Caro (Mulan) con Jennifer Lopez

Spiderhead de Joseph Kosinski (Tron Legacy) con Chris Hemsworth y Miles Teller

Bigbug de Jean-Pierre Jeunet (Delicatessen, Amelie)

La burbuja de Judd Apatow (40-Year-Old Virgin ) con Karen Gillan y Pedro Pascal

Knives Out 2 de Rian Johnson con Daniel Craighh, Ethan Hawke, Edward Norton, KAte Hudson, Jessicka Henick y Dave Bautista, entre otros

The Takedown de Louis Leterrier (Incredible Hulk) con Omar Syf

All Quiet on the Western Front, nueva versión alemana de la novela

Blonde de Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) con Ana de Armas como Marilyn Monroe

Spaceman de Johan Renck (Chernobyl) con Adam Sandler, Carey Mulligan y Paul Dano

White Noise de Noah Baumbach (Marriage Story)

The Wonder de Sebastián Lelio (Una Mujer Fantástica) con Florence Pugh

Monkey Man de Dev Patel

Mr. Harrigan’s Phone de John Lee Hancock (Saving Mr. Banks) basado en una novela de Stephen King

Matilda, nueva versión que incluye a Emma Thompson en su elenco

The School for Good and Evil de Paul Feig (Bridesmaids) con Charlize Theron

Slumberland de Francis Lawrence (The Hunger Games: Mockingjay) con Jason Momoa

Apolo 10 1/2: Una infancia espacial de Richard Linklater (Dazed and Confused, Before Sunrise)

Pinocho de Guillermo del Toro

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 1) (Anime)