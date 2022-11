Lionsgate reveló que ha recibido propuestas para un videojuego triple A de John Wick

John Wick podría tener su propio videojuego triple A. Si bien ya existe un título basado en la saga protagonizada por Keanu Reeves en la forma del título de estrategia John Wick Hex, recientemente Lionsgate contó que habría interés por explotar el mundo de esa saga de la mano de un título diferente.

En el marco de una presentación ante los inversores (vía IndieWire) el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, comentó que han recibido “presentaciones de propuestas” para un nuevo videojuego de John Wick.

“No quiero adelantarme aquí, pero creemos que John Wick puede hacer un gran juego AAA”, dijo Feltheimer. “Hemos estado recibiendo propuestas. Ciertamente estamos interesados en avanzar, pero no quiero decir nada más sobre eso en este momento”.

Feltheimer no detalló qué tipo de propuestas han recibido ni tampoco quienes están detrás de ellas, pero no cuesta imaginar que exista un gran interés por llevar a la saga de John Wick al terreno de los videojuegos. Después de todo, las películas han recaudado casi $600 millones de dólares a la fecha y también se está planeando una serie precuela llamada de The Continental aparte la película spin-off Ballerina que será protagonizada por Ana de Armas.