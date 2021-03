Lola Bunny visitará Themyscira al inicio de Space Jam: A New Legacy

Aunque la nostalgia le ha subido considerablemente los bonos a Space Jam, un elemento que definitivamente no envejeció bien fue el personaje de Lola Bunny. Introducida como una contraparte femenina de Bugs Bunny, se caracterizaba básicamente por ser un estereotipo de chica sexy sin mayor propósito que provocar a los personajes masculinos, lo que no caería bien hoy en una película para niños. Es por eso que los creadores de Space Jam: A New Legacy decidieron actualizar al personaje y para eso aprovecharán un elemento de las películas de DC.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el director Malcolm D. Lee habló de como trabajaron para darle una identidad mas completa a Lola Bunny. Así, al principio de la película ella está en Themyscira, la isla de donde proviene la Mujer Maravilla, haciendo un viaje de autodescubrimiento en las tierras de las amazonas.

“Estamos en el 2021. Es importante reflejar la autenticidad de personajes femeninos fuertes y capaces. Ella probablemente tiene las características más humanas de los Tunes; no tiene algo como una zanahoria, o un ceceo o un tartamudeo. Así que rehicimos un montón de cosas, no solo su aspecto, como hacer que sus pantalones fueran del tamaño apropiado y que fuera femenina sin ser objetivada, pero le dimos una voz real. Dijimos ‘aterricemos su habilidad atlética, su capacidad de liderazgo, y hagámosla un personaje tan completo como los otros’”, dijo Lee.

Space Jam: A New Legacy se estrenará en cines y HBO Max el 16 de julio.