Los 13 estrenos imperdibles de Netflix en octubre

Netflix había asegurado, en los primeros meses de pandemia de COVID-19, que su oferta de lanzamientos estaba garantizada en el corto y mediano plazo.

En ese sentido, los estrenos que llegarán en octubre a la plataforma de streaming son prueba de ello, ya que el servicio será bombardeado con un gran número de películas, series, documentales y producciones animadas.

Como suele suceder, los originales de Netflix salen a la carga tomando protagonismo, y así lo notarán en la lista, pero a lo largo de todo el mes llegarán varias producciones populares, incluyendo a toda la saga de Rocky Balboa.

La siguiente es nuestra lista de destacados, más larga de lo habitual.

La maldición de Bly Manor

Estreno: 9 de octubre

El director Mike Flanagan, responsable de encabezar a la adaptación de The Haunting of Hill House, volverá a la carga con la nueva temporada de esta serie antológica que en esta ocasión se basará en la novela “La vuelta de tuerca” de Henry James, aunque también recuperará elementos de otras historias del autor.

Bajo la promesa de que esta será una temporada más terrorífica que la historia anterior, los resultados narrativos de lo visto previamente transforman a esta producción en una de las más esperadas del mes. Resultó tan bien Hill House, que la vara está aún más alta de cara a este retorno.

Al mismo tiempo, aunque no tendrá una conexión directa, los sucesos que se lleven a cabo en esta nueva mansión siniestra contarán con el retorno de actores de la primera tanda de episodios, como serán los casos de Victoria Pedretti, Henry Thomas y Oliver Jackson-Cohen.

El juicio de los 7 de Chicago

Estreno: 16 de octubre

Netflix puso alrededor de $50 millones de dólares sobre la mesa de Paramount Pictures para quedarse con esta, la segunda película de Aaron Sorkin como director tras su debut con “Molly’s Game”.

Este juicio a grandes rasgos es una drama que se basa en la historia de las siete personas que fueron acusadas de conspiración por el gobierno federal, incitando amotinamientos en las calles, debido a las protestas contraculturales en contra de la Guerra de Vietnam que se llevaron a cabo en el marco de la Convención Nacional del Partido Demócrata durante 1968.

Los siete son interpretados por Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Alex Sharp, Jeremy Strong, Noah Robbins, Daniel Flaherty y John Carroll Lynch. Y el elenco también incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Mark Rylance, Michael Keaton y William Hurt.

Star Trek: Discovery: Temporada 3

Estreno: 16 de octubre

Todo el escenario cambiará completamente para Star Trek: Discovery, ya que la serie profundizará en un lapso de tiempo absolutamente inexplorado: cientos de años después de todo lo presentado por las series y películas de la franquicia.

La tripulación del Discovery, tras realizar un viaje solo de ida en el final de temporada anterior, confrontará sus nuevas aventuras en el año 3188, en un escenario en el que la Federación colapsó casi completamente tras un cataclismo llamado “The Burn”.

One Piece: East Blue

Estreno: 12 de octubre

Aquí está. Finalmente. Tras la promesa del arribo de la serie, para preparar el camino de cara a la adaptación live-action que está en carpeta, Netflix presentará la primera saga que nos presenta al capitán pirata Monkey D. Luffy, quien en su objetivo de dar con el gran tesoro reúne a una variada tripulación para surcar los mares a bordo del Going Merry.

La saga de East Blue cuenta con 61 episodios e incluye las introducciones de los poderes al centro de la historia y batallas contra payasos piratas, la amenaza inicial de la flota marina y un viaje hacia el primer gran destino del grupo: el Grand Line que los enfilará hacia el destino de Luffy para reclamar el título de Rey de los Piratas.

Gambito de reina

Estreno: 23 de octubre

Esta miniserie liderada por Scott Frank (Logan) y Allan Scott (Regeneration) es una adaptación de la novela de Walter Tevis del mismo nombre y su historia gira en torno a la vida de una prodigio del ajedrez llamada Beth Harmon que creció en el desamparo de la orfandad y los problemas de la adicciones.

Situada en la Kentucky de los años cincuenta, la serie abordará cómo el personaje interpretado por por Anya Taylor-Joy (The Witch, New Mutants) busca ser reconocida como una Gran Maestra.

Más allá de la Luna

Estreno: 23 de octubre

El legendario animador Glen Keane, conocido por sus trabajos para Walt Disney Animation Studios en películas como La Sirenita o Aladdin, y que ganó un premio Oscar por su cortometraje animado realizado junto a Kobe Bryant, encabeza este musical animado.

En esta historia realizada en animación digital, una niña llamada Fei Fei construye un cohete y despega para conocer a una mítica diosa de la Luna: Chang’e. El guión fue realizado por Audrey Wells, conocida por “La Verdad sobre Perros y Gatos”, “El Niño” y “The Hate U Give".

La Revolución

Estreno: 16 de octubre

Presentada como “una reversión de la Revolución francesa”, la propuesta de “La Revolución” se centra en la historia de Joseph-Ignace Guillotin, el creador de la guillotina.

Pero aunque contará con personajes históricos, su propuesta girará en torno al misterio de la “sangre azul” y una “enfermedad que empuja a los nobles a asesinar a los plebeyos”. Y en el camino habrá mucho corte de cabeza.

Misterios sin resolver: Volumen 2

Estreno: 19 de octubre

Luego del estreno en julio pasado de la primera tanda de episodios, este segundo volumen seguirá escudriñando en casos reales de desapariciones estremecedoras, asesinatos escalofriantes y encuentros paranormales.

Tal como sucedió previamente, ahora serán seis episodios adicionales. Podrían ser los últimos, ya que hasta ahora la plataforma no ha confirmado más temporadas.

Distanciamiento social

Estreno: 15 de octubre

En medio del listado de estrenos del mes, inevitablemente llama la atención esta producción apropiada para los tiempos de la pandemia del COVID-19.

Por un lado, es una realización antológica tragicómica encabezada por los productores de “Orange is the New Black”. Por otro lado, fue filmada en confinamiento y expone formas divertidas —y no tanto— que la gente ha encontrado para mantenerse conectada a la distancia.

David Attenborough: Una vida en nuestro planeta

Estreno: 4 de octubre

El legendario presentador tras la serie documental “Life” rememora su vida y la historia evolutiva de la Tierra, mientras lamenta la pérdida del mundo salvaje y brinda su visión para un futuro mejor.

Cabe destacar que esta es su segunda colaboración con Netflix, ya que previamente fue el narrador de la serie “Nuestro Planeta”. Y tal como aquella producción, este nuevo documental promete imágenes cautivantes sobre este mundo.

Rebeca

Estreno: 21 de octubre

El director británico Ben Wheatley, quien previamente realizó el terror de Kill List y la propuesta de High-Rise, presentará esta historia que comenzará como un romance, en el que una joven se casa con un viudo adinerado. Pero, al instalarse en su mansión, comienza a convivir también con la sombra de la difunta Rebeca, la ex del millonario.

El elenco será encabezado por Armie Hammer (Red Social, The Man From Uncle) y Lily James (Baby Driver), junto a Kristin Scott Thomas, Ann Dowd y Keeley Hawes.

Sangre de Zeus

Estreno: 27 de octubre

Esta nueva serie de animación inspirada por el anime fue realizada por Powerhouse Animation Studios, quienes han estado involucrados en series como la adaptación de Castlevania y Seis Manos.

Su historia nos trasladará hasta la antigua Grecia, en donde un hombre común llamado Herón descubre que es uno de los hijos de Zeus y que el propósito de su existencia es salvar al mundo de un ejército demoníaco.

Oktoberfest: Cerveza y sangre

Estreno: 1 de octubre

Esta nueva miniserie alemana de seis episodios gira en torno al Múnich del año 1900, en donde el ambicioso cervecero Curt Prank emplea tácticas brutales para construir un bar que domine el lucrativo festival Oktoberfest de la ciudad. En el camino, la hija del cervecero se enamora del hijo de un rival pobre, lo que obviamente potenciará todos los problemas.

Por ahora solo se puede anticipar que el tráiler no luce para nada mal y por eso la destacamos. Inclusive sin subtítulos.

Otras producciones para prepararse rumbo a Halloween:

Vampires vs. the Bronx (2/10/2020) | Esta comedia de terror adolescente se llevará a cabo en un barrio del Bronx que se aburguesa aceleradamente. Pero tres valientes jóvenes descubren un complot siniestro para dejar a su querida comunidad sin una gota de vida.

Hacia el lago (7/10/2020) | En esta serie rusa, un virus mortal ataca Moscú y causa estragos. A partir de ahí, un grupo de sobrevivientes huye al desierto, amenazado por enfermedades, terribles saqueos... y sus propios rencores.

El Halloween de Hubie (7/10/2020) | Sí, las comedias de Adam Sandler no han estado en buen pie en los últimos años, pero eso no implica que no sean muy, muy popular. En este caso, conoceremos al temeroso Hubie, un tipo que se ha transformado en la burla de Salem, pero eso no impedirá que proteja a su ciudad en Halloween.

Guía de una niñera para cazar monstruos (15/10/2020) | Basada en el libro del mismo nombre, conoceremos a Kelly Ferguson, quien se transforma en una recluta una sociedad secreta de niñeras que protege a niños con poderes especiales de los monstruos.

También llegan en octubre: