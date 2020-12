Los abogados de Johnny Depp dicen que el actor “no recibió un juicio justo” en la demanda por difamación

Johnny Depp perdió su demanda por difamación contra el periódico británico The Sun, sin embargo, la disputa legal entre el actor y ese medio estaría lejos de terminar.

Varias semanas después de que el juez Andrew Nicol determinara que el artículo de The Sun que dio pie a esta demanda era “sustancialmente cierto”, los abogados de Depp presentaron una apelación ante los organismos competentes en Reino Unido.

En esa apelación el abogado de Depp, David Sherborne, pidió que la Corte de Apelaciones “anule la sentencia y ordene un nuevo juicio”. Una petición que la defensa de Depp justificó señalando que el actor “no recibió un juicio justo”.

“(El juez) no realizó ningún análisis o un análisis adecuado del relato cambiante de la Sra. Heard, a pesar de la importancia de la coherencia como consideración del testimonio de un testigo”, dice un extracto de la apelación que fue recogido por The Guardian. “(El juez) concluyó que el apelante era culpable de agresiones físicas graves sin tener en cuenta o incluso reconocer que la Sra. Heard había faltado a la verdad en su testimonio, sin contrastar su relato con la evidencia documental y la evidencia de otros testigos, y sin hacer ninguna conclusión de que él no les creyó a esos testigos”.

“Su aceptación acrítica del relato de los hechos de ella es manifiestamente insegura”, añadió Sherborne. “La conclusión que se desprende de una evaluación general de la sentencia es que (el juez) decidió buscar a la ‘víctima’ pero no proporcionó el análisis necesario para explicar o justificar esa conclusión.

“Este fue un juicio muy público, emitido por un solo juez, que arrojó resultados devastadores sobre la comisión de delitos extremadamente graves y donde esto ha tenido implicaciones de mayor alcance para el público en general, en particular las víctimas o los acusados injustamente de presunto abuso doméstico”, concluyó.

La demanda de Depp contra The Sun se gestó por un artículo de 2018 que afirmaba tener “pruebas abrumadoras” de que el actor era un “golpeador de esposas” a raíz de las acusaciones de Amber Heard.

Durante el juicio se examinaron varios testimonios sobre la relación de Depp y Heard y, en última instancia, en noviembre de este año, se dictaminó a favor del periódico.

Después de eso, Depp dio un paso al costado de la franquicia Animales Fantásticos, un punto al que la apelación apuntaría al hablar de las “implicaciones” de la resolución inicial. Todo mientras el actor también tiene pendiente un juicio contra Amber Heard en Estados Unidos.