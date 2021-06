Los canales de WarnerMedia en Latinoamérica tendrán una programación especial en julio por el lanzamiento de HBO Max

Las series sin duda serán uno de los principales ganchos de HBO Max en Latinoamérica. Después de todo, además de sus propuestas originales, el streaming de WarnerMedia será la casa de las producciones de HBO y tendrá a famosas apuestas como Friends dentro de su catálogo.

En ese sentido, para promocionar el lanzamiento de HBO Max en la región, la división de WarnerMedia en Latinoamérica anunció a “Festival Max”, un nuevo especial que se tomará la programación de HBO Signature, Warner Channel, TNT, SPACE, TNT Series y Cinemax durante julio para ofrecer parte del contenido que estará disponible en el streaming.

Concretamente, en el marco del “Festival Max”, las personas podrán ver temporadas completas o episodios de algunas series que formarán parte del catálogo de HBO Max. Así, esta propuesta incluirá desde producciones propias de la plataforma como The Flight Attendant y Raised by Wolves, pasando por aclamadas entregas como The Sopranos y Veep, hasta apuestas basadas en cómics como la serie animada de Harley Quinn.

El “Festival Max” arrancará en julio y puedes revisar los detalles de su programación a continuación:

HBO Signature

Jueves 1 de julio

19:00 hrs – True Detective (Temporada 1)

Viernes 2 de julio

19:00 hrs – Veep (Temporadas 1- 2)

Sábado 3 de julio

19:00 hrs – Mare of Easttown

Domingo 4 de julio

19:00 hrs – Succession (Temporada 1)

Lunes 5 de julio

19:00 hrs – Big Little Lies (Temporada 1)

Martes 6 de julio

19:00 hrs – Boardwalk Empire (Temporada 1)

Miércoles 7 de julio

19:00 hrs – El Jardín de Bronce (Temporada 1)

Jueves 8 de julio

19:00 hrs – The Sopranos (Temporada 1)

Viernes 9 de julio

19:00 hrs – Sr. Avila (Temporada 1)

Sábado 10 de julio

19:00 hrs – True Blood (Temporada 1)

Domingo 11 de julio

19:00 hrs – The Undoing

Lunes 12 de julio

19:00 hrs – His Dark Material (Temporada 1)

21:00 hrs – The Shop (Temporada 1)

Martes 13 de julio

19:00 hrs – Beforeigners

21:00 hrs – The Shop (Temporada 2, episodios 1 y 2)

Miércoles 14 de julio

19:00 hrs – Rome (Temporada 1)

21:00 hrs – The Shop (Temporada 2, episodios 3 y 4)

Jueves 15 de julio

19:00 hrs – The Leftovers (Temporada 1)

21:00 hrs – The Shop (Temporada 2, episodios 5 y 6)

Viernes 16 de julio

19:00 hrs– Silicon Valley (Temporadas 1 y 2)

21:00 – The Shop (Temporada 3, episodios 1 y 2)

Sábado 17 de julio

19:00 hrs - Maratón The Shop

Domingo 18 de julio

19:00 hrs - Chernobyl

Lunes 19 de julio

19:00 hrs -Batwoman (Temporada 2 -Parte 1)

Martes 20 de julio

19:00 hrs - Batwoman (Temporada 2 -Parte 2)

Miércoles 21 de julio

19:00 hrs - Doom Patrol (Temporada 1)

Jueves 22 de julio

19:00 hrs – Swamp Thing

Viernes 23 de julio

19:00 hrs– Watchmen

Sábado 24 de julio

19:00 hrs – Westworld (Temporada 1)

Domingo 25 de julio

19:00 hrs – The Nevers

Lunes 26 de julio

19:00 hrs– Entourage

23:00 hrs – Euphoria (Temporada 1, episodios 1 y 2)

Martes 27 de julio

19:00 hrs– Girls (Temporadas 1 y 2)

23:00 hrs – Euphoria (Temporada 1, episodios 3 y 4)

Miércoles 28 de julio

19:00 hrs– Insecure (Temporadas 1 y 2)

23:00 hrs – Euphoria (Temporada 1, episodios 5 y 6)

Jueves 29 de julio

19:00 hrs– I May Destroy You

23:00 hrs – Euphoria (Temporada 1, episodios 7 y 8)

Viernes 30 de julio

19:00 hrs– Betty (Temporadas 1 y 2)

Sábado 31 de julio

19:00 hrs– Lovecraft Country

Warner Channel

Miércoles 7 de julio (Desde las 22:00 hrs)

The Flight Attendant

Love Life

Stargirl

Harley Quinn

SPACE

Jueves 8 de julio (Desde las 22:00 hrs)

30 Monedas

The Head

Possessions

TNT

Viernes 9 de julio (Desde las 22:00 hrs)

Raised by Wolves

Veneno

The Flight Attendant

TNT Series

Sábado 10 de julio (Desde las 22:00 hrs)

The Head

Raised by Wolves

Possessions

Cinemax

Domingo 11 de julio (Desde las 22:00 hrs)

30 Monedas

Raised by Wolves

It’s a Sin

HBO Max estará disponible desde el 29 de junio en Latinoamérica.