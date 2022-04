Los elencos de Legends of Tomorrow y Batwoman se despidieron tras la cancelación de las series

El viernes pasado The CW terminó la historia de dos producciones enmarcadas en el Arrowverso. En un movimiento que se veía venir desde que ambas apuestas quedaron en la “burbuja” tras sus ciclos más recientes, The CW decidió cancelar Legends of Tomorrow y Batwoman.

Mientras la serie de los viajeros del tiempo se despidió tras seis temporadas, la historia de la vigilante de Gotham concluyó con tres ciclos. No obstante, como ambas series fueron canceladas, ni Legends of Tomorrow ni Batwoman consiguieron despedirse en sus propios términos y naturalmente los anuncios de sus abruptos finales fueron lamentados por sus protagonistas.

Así, mientras las showrunners de las series fueron quienes confirmaron sus cancelaciones, mediante redes sociales varios actores expresaron sus lamentos con la decisión de The CW.

“¡El Altísimo no deja de asombrarme! Me enseñaron que las palabras tienen poder y que hablamos de nuestra vida a la existencia. Bueno, hablé de este papel en mi vida, y qué honor ha sido ver cómo se desarrollaba exactamente como estaba destinado. Familia, este Bat Team es nuestro.. su historia se hizo y nunca se podrá quitar”, escribió Javicia Leslie, la actriz tras Ryan Wilder/Batwoman, en su cuenta de Instagram. “¡Ir al set con un equipo y un elenco tan increíbles hace que el trabajo se sienta como jugar TODOS LOS DÍAS! ¡Gracias a todo nuestro equipo de producción en Vancouver, nuestra gente de Los Ángeles que hace que las historias sigan llegando, nuestros peces gordos que creyeron que realmente podíamos hacer esto y nuestro increíble elenco que da su corazón en la pantalla en cada episodio!”

“Y a los fans... WOW... ¡Lloro al pensar en todos sus mensajes, tweets, mensajes directos y cartas! Todos ustedes me recordaron por qué lo que hacemos es tan importante. Viola Davis dijo recientemente en una entrevista cuando se le preguntó por qué es importante la representación: ‘Porque necesitas ver una manifestación física de tu sueño. Hay algo en ver a alguien que se parece a ti que lo hace más tangible’.… salud por lo que sigue”, añadió.

Por su parte Camrus Johnson, quien encarnó a Luke Fox/Batwing en Batwoman escribió en Twitter: “¡Después de 51 episodios de diversión, Batwoman está llegando a su fin! Un buen 90% de las personas que han gritado ‘¡Luke Fox!’ para mí en la calle han sido hombres negros de entre 30 y 45 años, y las palabras que me has dicho a lo largo de los años han significado el mundo. Fue un honor interpretar a un superhéroe negro, algo de lo que siempre hemos tenido muy pocos y siempre hemos querido muchos más. Gracias a mi elenco, equipo, Caroline, Team Berlanti, DC, WB y CW por las risas y las puertas abiertas, y Batifamilia recuerden esto… ustedes son la ‘perfección literal’. Todo mi amor”.

Y Nicole Kang, quien fue Mary Hamilton tuiteó: “Hola familia. familia No puedo creer que nos despidamos de Batwoman hoy. Gracias por amar a Mary . Gracias por animarla mientras se convertía en Poison Ivy. Las increíbles cartas/conversaciones que hemos tenido las llevaré para siempre. Los Amo Batifamilia. Adiós por ahora Gotham”.

Todo mientras que Meagan Tandy, actriz tras Sophie Moore, publicó una carta para su personaje en Instagram y un agradecimiento al equipo en Twitter.

“Gracias a Caroline Dries, Greg Berlanti, Warner Bros, los guionistas de Batwoman y The CW por enviarme a este patio de recreo. Este papel me desafió y creo que soy una mejor narradora gracias a él. Un fuerte abrazo para el elenco, el equipo y los fans. Los amo a todos”, señaló.

Finalmente Rachel Skarsten, la actriz tras Beth/Alice abordó la cancelación de Batwoman diciendo: “Estuve fuera de Twitter por un tiempo, pero quería entrar y decir con gran pesar que Batwoman ha sido cancelada. Gracias a todos y cada uno de ustedes que apoyaron y amaron el programa a lo largo de los años. Adoraba interpretar a Alice y la extrañaré mucho”.

Ahora, por el lado de Legends of Tomorrow, Caity Lotz, quien en su papel como Sara Lance eventualmente terminó como una de las figuras centrales de la serie, publicó un video en sus historias de Instagram para abordar la cancelación del programa que le permitió seguir interpretando al personaje que plasmó inicialmente en Arrow.

“¡Estoy desanimada! Estoy triste, lo voy a extrañar mucho. Voy a extrañar a nuestro increíble elenco y equipo. Pero al mismo tiempo reconozco la suerte que he tenido de interpretar a Sara Lance durante tanto tiempo”, dijo Lotz. “Trabajar en Legends ha sido increíble. Ha sido un gran viaje y estoy infinitamente agradecida por ello y por ustedes. Así que gracias. A todos los fanáticos de Legends of Tomorrow, los queremos mucho. Y ha sido genial”.

Por su parte Olivia Swann, la actriz tras Astra, escribió: “Para mi primer trabajo en televisión después de la escuela de arte dramático, no creo que pudiera haber deseado uno mejor. Los últimos tres años en Legends han sido un verdadero patio de recreo para mí: gobernar el infierno, quedar atrapada en la televisión, vestirme como una vaquera, luchar contra extraterrestres y robots y convertirme en una princesa animada y eso es solo, como, cuatro episodios. Es un programa lleno de risas, alegría y corazón, un programa que defiende a los inadaptados y celebra a la familia encontrada, y trabajar en él ha sido una de las mejores experiencias de mi vida”.

Todo mientras que Shayan Sobhian, quien interpretó a Behrad, subió un video cantando a Instagram con la descripción: “Les lancé un beso al final pero se cortó, tantos sentimientos Los amo a todos, ha sido el mejor viaje, publicaré más recuerdos pronto”.

Y Tala Ashe, quien dio vida a las dos versiones de Zari, señaló: “Por un momento, pueda que interpretar a un superhéroe (¡la primera musulmán-estadounidense de live-action!). Tantos períodos de tiempo, disfraces, historias y risas. Dios, tantas risas. Este espectáculo cambió mi vida y atesoraré las relaciones que hice por el resto de mi vida. Destrozada por no tener un adiós adecuado con la familia de Legends, pero agradecida por el tiempo que pasamos juntos. Buen recordatorio de que no se nos promete nada”.

Finalmente Adam Tsekhman, el actor tras Gary Green solo se quedó con agradecimientos.

“¡Qué honor ser parte de esta maravillosa familia e interpretar a Gary! Es un adiós doloroso, ¡pero los recuerdos de alegría y felicidad perdurarán! ¡El elenco y el equipo fueron simplemente increíbles!”, dijo Tsekhman.

Legends of Tomorrow se estrenó en 2016 como una de las primeras series del Arrowverso tras The Flash y, por supuesto, Arrow, mientras que Batwoman debutó en 2019 con Ruby Rose a la cabeza pero desde 2020 siguió con Javicia Leslie como protagonista.