Los elogios a Halle Bailey como Ariel marcan las primeras reacciones sobre el remake live-action de La Sirenita

Con miras al estreno planificado para fines de mayo, durante el lunes recién pasado Disney concretó la premiere de La Sirenita, su nueva versión del clásico animado de 1988. Y, como era de esperar, a raíz de esa función surgieron las primeras reacciones de la cinta dirigida por Rob Marshall.

A grandes rasgos estas reacciones establecen que la nueva versión de La Sirenita sería una de las mejores apuestas dentro de los remakes live-action de Disney, aunque elementos como su aspecto visual no convencerían del todo. Sin embargo, uno de los puntos más destacados no tendría que ver con su trama, sino que sería la actuación de Halle Bailey como Ariel.

A continuación pueden leer algunas de las primeras reacciones sin spoilers sobre la nueva versión de La Sirenita:

Steven Weintraub de Collider: “Mucho que amar en La Sirenita. Halle Bailey es fantástica y también creo que Melissa McCarthy y Daveed Diggs eran muuuuy buenos e hicieron reír al cine. También creo que Rob Marshall hizo un gran trabajo con las escenas submarinas. Pero mi problema con La Sirenita es el poco respeto que muestra la película a la película original en los créditos. Cuando mencionas al guionista de la nueva película antes de mencionar a Ron Clements y John Musker, has cruzado una línea”.

Jazz Tangcay de Variety: “El live-action de Disney es mágico, emocionante y encantador. Rob Marshall acaba de dirigir la mejor película live-action de Disney. La hermosa música de Lin-Manuel Miranda y Alan Menken brilla. ¡Halle Bailey es absolutamente extraordinaria! y Melissa McCarthy es una Úrsula ruda”.

Chauncey K. Robinson: ¡Me da mucha alegría decirles que corras (o naden) y no que caminen para ir a ver La Sirentia! ASOMBROSA. Halle es una ESTRELLA. Maravillosas interpretaciones de canciones clásicas con nuevas ( y maravillosas) sorpresas. Un guión bien hecho, buenas actuaciones y un tono tan mágico. Acertaron con esto”.

Courtney Howard de Variety: “La Sirenita : Encantadora, pero increíblemente irregular. Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy y Javier Bardem pusieron su corazón y alma en una película que no puede escapar de su legado animado. Mejor cuando se inclina hacia la locura campy, pero limita sus elementos de fantasía sin motivo alguno”.

Brandon Lewis de Geeks Vibes Nation: “Me quedé impresionado por La Sirenita. Dejando a un lado algunos problemas visuales, es el Disney más romántico y, me atrevo a decir, mágico que ha sido en años. El mejor remake live-action por millas. Daveed Diggs es el MVP. Halle Bailey es una superestrella, y su Part of Your World es sensacional”.

Erik Davis de Fandango: “La Sirenita de Disney es definitivamente una de las mejores adaptacioneslive-action. Halle Bailey vierte una emoción increíble en Ariel y me dio escalofríos al verla, mientras Ursula de Melissa McCarthy y Sebastian de Daveed Diggs roban escenas todo el día”.

Kirsten Acuna de Insider: “La Sirenita está llena de algunas grandes actuaciones de Halle Bailey y Melissa McCarthy, pero es una nueva versión en su mayoría calcada que no es tan buena como la obra maestra animada”.

The Illuminerdi: “La Sirenita se suma con amor a la magia del original. En algunas áreas demasiado, en otras demasiado poco, pero sin duda una de las mejores adaptaciones live-action que Disney ha creado”.

Germain Lussier de Gizmodo: “Es muy simple. ¿Estás emocionado por La Sirenita ? Te gustará. Es exactamente lo que tu piensas que es. ¿Eres escéptico y te preocupa? Eso es válido también. Se ve rara y desarticulada. Bailey es genial, McCarthy manda, las canciones funcionan pero se sienten muy innecesarias”.

Matt Neglia de Next Best Picture: “Puede parecer visualmente dura bajo el mar, pero La Sirenita eventualmente recrea parte de la magia del original a través de su historia y elenco atemporales. Daveed Diggs y Melissa McCarthy son los aspectos más destacados, pero Halle Bailey es la que asombra con su hermoso canto y su encanto empático”.

Zoë Rose Bryant de We Live Entertainment: “La Sirenita es una nueva versión live-action que conserva el corazón y el alma de la historia que conocemos y amamos, y se eleva aún más con la actuación perfecta de Halle Bailey, que la convirtió en una estrella: nació para estar en la pantalla grande, y ella es la razón por la que vale la pena ver esta nueva versión”.

Felicia de Disscusing Film: “La Sirenita está bastante cerca de ser la mejor película live-action de Disney, sin embargo, todavía tiene problemas en el departamento de villanos. Halle Bailey ES Ariel y yo tuve escalofríos literales durante su actuación. Esta es una historia de La Sirenita que se vuelve a contar como nunca antes la habías visto”.

Michael Lee de Geeks of Doom: “La Sirenita puede ser una reinvención encantadora que amplía la historia original animada con temas modernos. Es romántica y llena de alegría musical, incluso si está un poco recargada. En todo caso, Halle Bailey lleva toda la película con su actuación”.

Jamie Jirak de Comicbook: “¡La Sirenita fue una grata sorpresa! La voz de Halle Bailey es irreal. Nunca podré volver a hacer ‘Part of your World’ con confianza en el karaoke. Destacados: Daveed Diggs (no es tarea fácil cuando estás dando voz a un cangrejo ‘realista’) y Melissa McCarthy (una elección segura pero lo acertó)”.

Esta versión de La Sirenita cuenta con Halle Bailey como Ariel, Meliss McCarthy como Ursula, Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric, Javier Bardem como el Rey Triton, Jacob Tremblay como Flounder, Daveed Diggs como Sebastian y Awkwafina como Scuttle. Además incluye música a cargo de Lin-Manuel Miranda y Alan Menken.

La Sirenita se estrenará el 25 de mayo en Chile.