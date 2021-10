Los encargados de What If...? dicen que el final de temporada tendrá un “grado de resolución” para los episodios anteriores

[Esta nota contiene spoilers de What If...?]

Debido a que What If...? es una serie de antología hasta ahora la mayoría de los cliffhangers de sus episodios no han contado con una resolución apropiada. Pero, como muchos fanáticos están sospechando desde el capítulo de la semana pasada, eso cambiaría con el final de la primera temporada.

Este miércoles Marvel Studios presentará a “What If... The Watcher Broke His Oath?” , el último episodio de esta serie animada, que, como indica su título, explorará qué sucederá cuando The Watcher decide romper su juramento e intervenir en el destino del Multiverso.

Por supuesto, esa trama ya fue anticipada por el final del octavo episodio donde, a raíz de la amenaza de Ultron, The Watcher entabló una alianza con el Doctor Strange que destruyó su propio mundo.

Así, aunque los materiales promocionales indican que una versión de Gamora debutará en este episodio, los responsables de What If...? sostiene que el final de la primera temporada de la serie retomará algunas tramas que quedaron pendientes y entregará “ un grado de resolución” para los espectadores.

“Veremos y nos reencontraremos con algunos de nuestros héroes de episodios anteriores, incluyendo a la encantadora Capitán Carter, Strange Supreme, Party Thor e incluso Killmonger”, comentó la guionista de What If...?, AC Bradley, a EW. “Al principio de la primera temporada existía la idea de que estamos creando todos estos grandes héroes pero solo podemos sentarnos con ellos durante 20 o 30 minutos. ¿No sería genial? ¿Verlos de nuevo en el final? Y luego, una vez que se tomó esa decisión, me liberé de hacer los finales un poco más oscuros y más grandes, sabiendo que podemos dar algún tipo de resolución en el final”.

“Hay un grado de resolución en el que parece que todo lo que ha estado sucediendo a lo largo de los episodios, la aventura en la que te traemos lleva al final y termina, hasta cierto punto”, complementó el director Bryan Andrews. “Todos estos universos, cuando terminamos con nuestro episodio, esos universos continúan. Es un universo cinematográfico en curso, hay cosas que están por venir que tal vez veamos y tal vez no veamos. Pero no necesariamente quiero tener todo atado en un arco perfecto. Hay un nivel de abrocharse con un cierto grado de cosas en las que nos metemos con una determinada historia”.

Pero aquella resolución claramente no será definitiva porque What If...? pretende contar con una segunda temporada que no solo traerá de regreso algunos personajes de su primer ciclo, sino que también presentará nuevas historias inspiradas en la denominada “Fase 4″ del MCU.

“Al entrar en la segunda temporada nos quedamos con la forma de antología y habrá historias completamente nuevas, mucha diversión, nuevos héroes y sacando más de la Fase Cuatro de lo que obviamente pudimos esta temporada”, anticipó Bradley. “Con suerte, veremos indicios de los personajes de Los Eternos, Shang-Chi y Black Widow. Lo divertido de What If ...? Es que podemos explorar todo el multiverso infinito, así que intentamos rebotar tanto como podemos. Quiero jugar con todos estos personajes, y por mucho que ame a Capitán Carter, tenemos que compartir el amor. Estoy muy emocionada de mostrar nuevos mundos, nuevos héroes”.

El final de la primera temporada de What If...? llegará este miércoles 6 de octubre a Disney Plus.