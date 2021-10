Gamora seguiría los pasos de Thanos en el póster para el próximo episodio de What If…?

What If…? ya está en la recta final de su primera temporada, pero si estaban esperando respuestas tras el capítulo de la semana pasada, puede que tengan que aguardar un poco más para obtenerlas.

Este lunes y con miras al lanzamiento de un nuevo episodio Marvel Studios dio a conocer un póster para el final de temporada What If…?. Este afiche individual se enfoca en una versión de Gamora que aparentemente nunca se habría unido a los Guardianes de la Galaxia y habría seguido los pasos de Thanos.

Por supuesto, a estas alturas no está claro qué impacto tendrá aquello en el universo del próximo episodio de What If…? No obstante, considerando como concluyó el capítulo de la semana pasada sobre Ultron, sería fácil especular respecto a eventuales conexiones entre esta nueva historia y la trama general de la serie.

What If…? contará con nueve episodios en su primera temporada y, aunque aún no hay un anuncio formal, se espera que tenga un nuevo ciclo. Todo mientras el episodio con Gamora como protagonista se estrenará este miércoles 6 de octubre en Disney Plus.