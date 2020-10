Los escritores de Endless Winter hablaron sobre la Liga de la Justicia Vikinga del nuevo evento de DC

El próximo mes de diciembre DC Comics dará pie a Endless Winter, un nuevo evento que tendrá como foco a la Liga de la Justicia y presentará a una variante vikinga de ese famoso equipo.

Y es que mientras la historia escrita por Andy Lanning y Ron Marz pondrá su acento en la amenaza que Frost King representará para los héroes que actualmente forman a la Liga de la Justicia, este nuevo evento también incluirá un factor del pasado y en algunos puntos se remontará al Siglo X para mostrar a un grupo que precedió al actual equipo de superhéroes.

En ese sentido, como ya se había anticipado, esa denominada la Liga de la Justicia Vikinga incluirá a personajes como Hippolyta (la madre de Wonder Woman), Black Adam, Swamp Thing y Viking Prince, un antiguo personaje que debutó en The Brave & The Bold #1 en 1955.

Pero ¿cuál será el rol de ese antiguo equipo en esta historia? Aunque aún falta un buen tiempo para que los fanáticos pueden averiguarlo de primera mano, en un panel en la versión virtual de la Comic-Con de Nueva York Lanning y Marz contaron qué pueden esperar los fanáticos.

Ante todo, los escritores anticiparon que decidieron incluir a este equipo para hacer un poco más dinámico el evento y de paso dar pie a un contraste con la formación actual de la Liga.

“Las historias de superhéroes son, por su propia naturaleza, cíclicas”, señaló Marz. “Entonces, si puedes traer algo nuevo a la mesa, presentar algo a la audiencia que no han visto antes, sientes que estás haciendo tu trabajo. En este caso, es lo que terminamos llamando la Liga de la Justicia Vikinga. Que es esencialmente lo que parecía la Liga de la Justicia hace 1.000 años, en el Siglo X”.

“Esa es Hippolyta, que por supuesto es la madre de Wonder Woman. Black Adam, de la mitología Shazam. Swamp Thing, de la mitología Swamp Thing. Y Viking Prince, que obviamente es un personaje clásico de aventuras de DC”, añadió el escritor. “Entonces haces lo mismo Lo que hiciste cuando estabas en el ´grado de inglés, lo comparas y lo contrastas. ¿Cómo maneja la Liga de la Justicia Viking esta amenaza? ¿Y cómo maneja la Liga de la Justicia en la actualidad la misma amenaza, pero aumentada? Una recurrencia de la misma amenaza, pero se hizo mucho más poderosa y mucho más peligrosa para el mundo en general”.

Pese a que la historia de Endless Winter estará enfocada en la serie regular de la Liga de la Justicia, este evento también afectará a otros títulos de DC y sus responsables sostienen que servirá para reflejar un aspecto cíclico del grupo de héroes.

“Es esta noción, que los héroes en cualquier período de tiempo se unirían para hacer frente a una amenaza que sea lo suficientemente grande. Que la Liga de la Justicia, como noción, es algo cíclico. A lo largo del tiempo y en el futuro, habrá versiones de la Liga de la Justicia, porque los héroes tienen que unirse cuando la amenaza es lo suficientemente grande”, señaló Lanning.

A continuación, puedes revisar algunos de los diseños de Endless Winter que fueron revelados durante el panel:

Endless Winter arrancará el 1 de diciembre con Justice League: Endless Winter #1.