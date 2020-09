Conozcan a la Justice League Vikinga y el villano gélido del “Invierno Eterno” de DC Comics

Finalmente en DC Comics revelaron detalles de “Endless Winter” (Invierno Eterno), una nueva historia que debutarán en sus cómics de diciembre.

En primer lugar, el villano del crossover será conocido como el “Frost King” (Rey Helado), una amenaza mística que será enfrentada por la Justice League Viking.

El siguiente es su diseño realizado por el dibujante Howard Porter.

Dicho equipo incluirá a Hippolyta, la madre de Wonder Woman, el elemental Swamp Thing, el infame Black Adam y el Viking Prince, un personaje que debutó en The Brave and the Bold #1 de 1955.

Los escritores Ron Marz y Andy Lanning estarán tras esta saga de nueve partes, que presentará una historia que se llevó a cabo en el Siglo 10 del universo DC. Según Marz, “tuvimos que resolver qué personajes lógicamente estarían en el siglo 10 y luego resolver cómo funcionarían esas relaciones. La versión corta es: no todos se llevan bien”.

Pero la historia no solo se llevará a cabo en el pasado, pues los Teen Titans entrarán en la acción y conocerán a un nuevo héroe como parte de esta historia, por lo que es de esperar que lo que sucedió en el pasado inevitablemente afecte a lo que sucederá en un entorno contemporáneo.

Endless Winter comenzará en diciembre con el one shot Justice League: Endless Winter #1. Los siguientes son los cómics que lo compondrán: