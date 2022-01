Los Eternos habría conseguido un mejor estreno en Disney Plus que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Si bien la película recaudó mucho más que otras producciones, Los Eternos no cerró su paso por los cines como uno de los grandes éxitos de recaudación a los que se ha acostumbrado Marvel Studios. Sin embargo, aunque todavía existen opiniones divididas sobre esa cinta, parece que aquella entrega del MCU estaría gozando de una buena recepción en el streaming.

Los Eternos llegó a Disney Plus sin costo adicional durante el pasado 12 de enero y, de acuerdo a Samba TV, 2 millones de hogares en Estados Unidos habrían visto aquella cinta durante sus primeros cinco días en el streaming.

Aquella cifra posicionaría a Los Eternos por sobre Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la otra película de Marvel Studios que debutó en Disney Plus tras su paso por los cines y según Samba TV atrajo a 1.7 millones de hogares en sus primeros días en la plataforma.

Pero aunque en líneas generales todo indica que Los Eternos consiguió un mejor desempeño que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings durante su debut en Disney Plus, hay varios factores a tomar en cuenta en esta medición.

En primer lugar hay que considerar que Samba TV es una empresa ajena a Disney Plus y que aquel streaming (al igual que sus competidores) no suele revelar sus cifras de audiencia. Además Samba TV solo considera datos en Estados Unidos y vinculados a televisores por lo que igualmente hay un espectro de público que quedaría fuera.

Por otra parte, por ahora en el apartado de Marvel Studios los números de Los Eternos solo se pueden comparar con Shang-Chi ya que Black Widow contó con un estreno diferente a ambas películas y el resto de las entregas del MCU ya estaban en el debut del streaming.