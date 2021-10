Los Eternos será una de las películas más largas de Marvel Studios y tendrá dos escenas post-créditos

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Los Eternos? Esa es la pregunta que probablemente muchos fanáticos se harán antes de ver la nueva película de Marvel Studios. Después de todo, al ser parte del MCU, es un hecho que la cinta dirigida por Chloé Zhao contemplará algo especial para el público que se quede en el cine tras el final de la historia principal.

Así, aunque obviamente aún no hay detalles oficiales sobre lo que contemplarán estas escenas, en una reciente entrevista con el portal Fandango la propia Zhao confirmó que Los Eternos tendrá dos escenas post-créditos.

“¡Sí!”, señaló la directora al ser consultada respecto a si la película tenía esas secuencias. “No se queden solo con la primera, también quédense para la segunda. Son igualmente importantes en peso y ambas tienen grandes sorpresas para ustedes”.

Los Eternos será una de las películas más largas de Marvel Studios al extenderse por más de 2 horas y 30 minutos (tengan en cuenta que Avengers: Endgame duró poco más de 3 horas y Avengers: Infinity War también duró cerca de 2 horas y 30 minutos). En ese sentido, parece pertinente que tengan en cuenta la cantidad de escenas post-créditos ante la inevitable salida al baño post-función.

Ahora, si no están familiarizados con la premisa de Los Eternos, cabe recordar que está película estará ambientada tras los eventos de Avengers: Endgame y, según su directora, abordará temas como el impacto medioambiental del regreso de la mitad de la población además de la enigmática reaparición de The Deviants. Todo para presentar a un grupo de superhéroes que han estado en la Tierra durante miles de años pero que han optado por no interferir en los conflictos humanos debido a su misión.

“La película está ambientada después de que los Vengadores recuperaran a la mitad de la población del universo y del planeta. Entonces, la forma en que vemos un evento como ese es siempre, para nosotros, visto como una enorme implicación ecológica (si) algo así le sucedió a nuestro planeta”, señaló Zhao. “Entonces, entre esa implicación ecológica y el repentino y misterioso regreso de The Deviants, es hora de que los Eternos vuelvan a trabajar”.

Y si con eso aún no lo tienen claro, pueden conocer un poco más de Los Eternos en este video promocional:

Los Eternos se estrenará en cines durante noviembre.