Los Eternos tendrá “un efecto muy grande en el futuro del MCU” según su directora

Si creían que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Loki, WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier fueron importantes para el futuro del MCU, Chloé Zhao pretende que también tengan en cuenta que Los Eternos podría convertirse en una entrega clave para la continuidad del universo cohesionado de Marvel Studios.

Recientemente la cineasta a cargo de la cinta que introducirá a un nuevo grupo de seres superpoderosos al MCU conversó con la revista Total Film y aprovechó de remarcar que aunque será una apuesta independiente, Los Eternos podría tener una gran influencia en el futuro del MCU.

“Creo que somos una película en solitario con seguridad”, dijo Zhao (vía Games Radar+). “Pero sí creo que tendremos un efecto muy grande en el futuro del MCU con lo que sucede en esta película. Lo cual, ya sabes, como fan, es realmente satisfactorio para mí. Me entusiasma”.

Los Eternos no solo presentará al grupo titular de superhéroes, sino que también introducirá a sus contrapartes: los Deviants.

En ese sentido, Zhao reiteró que además de hablar sobre por qué este equipo no intervino en eventos anteriores del MCU, esta cinta también se remontará al pasado más remoto de esta franquicia.

“(El público) entenderá por qué (Los Eternos no actuaron antes de esta película). No solo por qué, sino lo complicado que les hizo sentir el no interferir”, señaló Zhao. “Exploramos eso. Lo verás en la película. Los Eternos recibieron instrucciones de no interferir con ningún conflicto humano a menos que los Deviants estén involucrados. Hay una razón por la que ese es el caso y esa fue la instrucción del principal del Celestial Arishem”.

“Lo que me emocionó es la idea de retroceder en el tiempo y explorar (la época) antes de que naciera Thanos, antes de que naciera nadie”, añadió la directora. “¿A dónde se remonta el MCU en el tiempo? Y eso nos lleva a la mitología de los Celestiales. Cualquier cosa que involucre a los Celestiales estará en un nivel de complicación a gran escala, digámoslo de esa manera”.

En paralelo a estas declaraciones de la directora de Nomadland, Total Film también dio a conocer algunas nuevas fotos de Los Eternos que muestran a Gemma Chan como Sersi, Kumail Nanjiani como Kingo, Lia McHugh como Sprite y Richard Madden como Ikaris.

Todo además de una foto de Chan y Zhao en el rodaje.

Los Eternos planea estrenarse el 5 de noviembre en Estados Unidos y, según se confirmó recientemente, la película tendrá un debut exclusivo en cines.