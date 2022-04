Los fanáticos de The Clone Wars serán recompensados por la serie de Ahsoka según Bryce Dallas Howard

Por ahora el único director confirmado para la serie de Ahsoka es Peter Ramsey (Spider-Man: Into the Spider-Verse), sin embargo, parece que Bryce Dallas Howard, la actriz que comandó episodios de The Mandalorian y The Book of Boba Fett, estaría al tanto de lo que Lucasfilm está tramando para esa serie.

Si bien Dallas Howard aún no es confirmada como parte del equipo creativo de Ahsoka, en una reciente entrevista con Romper ella indicó que los fanáticos de The Clone Wars aparentemente quedarán muy felices con la propuesta del programa protagonizado por Rosario Dawson.

“Sin revelar nada, te encantará la serie de Ahsoka que se avecina”, dijo Howard después de hablar sobre su conexión personal de Star Wars por cortesía de la amistad de su padre, Ron Howard, con George Lucas y su propia amistad con Natalie Portman. “No puedo decirte nada, pero lo que puedo decir es que ser fanático de Clone Wars será muy recompensado”.

Por supuesto, la película y la serie de The Clone Wars fueron las introducciones de Ahsoka Tano a Star Wars y gracias al desarrollo que se estableció en esas instancias la ex-padawan de Anakin Skywalker rápidamente se consolidó como uno de los personajes favoritos de los fanáticos.

En ese sentido, aunque claramente cualquier cosa que tenga que ver con Ahsoka alegará a los fans de The Clone Wars, los comentarios de Howard no dejan de ser llamativos considerando que la serie de Tano también contará con la participación de Hayden Christensen como Anakin Skywalker y obviamente la dinámica entre Ahsoka y Anakin era uno de los pilares del programa animado que se extendió por 7 temporadas.

Además, aunque la participación de Sabine Wren y las especulaciones sobre Thrawn pueden acercar a Ahsoka a Star Wars: Rebels, al considerar que casi todo el desarrollo de Tano ocurrió en The Clone Wars, este comentario de la directora es prometedor respecto a lo que se puede explorar sobre el crecimiento del personaje en aquellos períodos que no fueron abordados en sus apariciones anteriores.

Ahsoka aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que comience su rodaje a fines de abril.