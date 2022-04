Peter Ramsey de Spider-Man: Into the Spider-Verse dirigirá la serie de Ahsoka

Uno de los responsables de Spider-Man: Into the Spider-Verse será parte de Ahsoka, la próxima serie de Star Wars para Disney Plus.

De acuerdo a The Hollwyood Reporter, Lucasfilm y Disney escogieron a Peter Ramsey para dirigir al menos un episodio de la serie sobre Ahsoka Tano que será protagonizada por Rosario Dawson.

Si bien aún no hay una sinopsis oficial para este programa, se espera que esta apuesta live-action que simplemente se llamará Ahsoka siga al personaje tras sus apariciones en la segunda temporada de The Mandalorian y The Book of Boba Fett, y en particular aborde la búsqueda del malvado Grand Admiral Thrawn.

En ese sentido, además de Dawson como Ahsoka, la serie contará con Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren e Ivanna Sakhno, Ray Stevenson y Mary Elizabeth Winstead en papeles que aún no son revelados. Todo además de mostrar una vez más a Hayden Christensen como Anakin Skywalker.

La serie de Ahsoka será escrita y producida por Dave Filoni y se espera que comience su rodaje a fines de abril en Los Angeles, Estados Unidos.