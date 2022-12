Los guionistas de Spider-Man: Across the Spider-Verse hablaron sobre las presiones de la película y anticiparon una historia “más loca”

Sin duda Spider-Man: Across the Spider-Verse no solo es una de las películas más esperadas del próximo año, sino que también es una de las cintas que enfrenta más expectativas por parte de los fanáticos. Después de todo, además de los anhelos sobre guiños y referencias que se han hecho tan comunes para las películas de superhéroes, Across the Spider-Verse tiene la misión de superar o al menos igualar lo que ofreció Into the Spider-Verse.

En ese sentido, aunque en esta oportunidad el camino para la realización de la película habría sido más sencillo, Phil Lord y Chris Miller, los guionistas y productores de esta saga; reconocieron que las expectativas son uno de los grandes desafíos de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

“Hay mucha presión sobre estas películas porque quieres que la película brinde una historia atractiva y un viaje emocional. También quieres que sea todo lo que la gente espera, pero también necesitas que sea algo que la gente ni siquiera sabía que quería”, dijo Miller a The Wrap.

“Porque la idea de estas películas es que te mostramos algo que nunca antes habías visto. Y si solo hiciéramos una historia suave y divertida que se sintiera como la primera película, creo que sería un poco decepcionante. Quiere sentir que está viendo películas que nunca antes había experimentado. Hacer todas esas cosas y hacerlo de una manera atractiva y satisfactoria es un gran desafío, pero también es parte de la razón por la que hacemos estas cosas. Ese es el objetivo, solo hacerte reír y llorar y experimentar algo que nunca antes habías experimentado”, añadió

En base a lo que se ha mostrado hasta ahora Across the Spider-Verse se diferenciará de su predecesora al contar con distintos estilos de animación para los mundos que Miles Morales explorará en su viaje por el Multiverso, pero aquello no sería todo y según sus guionistas esta historia será más alocada que la entrega original.

“Las cosas que estamos haciendo en esta nueva película de Spider-Verse están rompiendo las tuberías nuevamente. Pero todos están emocionados y no solo aterrorizados”, dijo Miller.

“Definitivamente es más loca”, complementó Lord. “Finalmente pusimos nerviosas a algunas personas. Siento que hemos hecho nuestro trabajo”.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en junio de 2023.