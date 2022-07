Los guionistas de Stranger Things desmintieron los rumores sobre supuestos cambios a la primera temporada de la serie

Cuando se estrenó la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things se generó toda una ola de teorías y conjeturas respecto a un pequeño detalle en una escena de la serie y es que, como indicaba la cámara que filmó a Eleven, toda la confrontación entre ella y Angela en la pista de patinaje en California habría ocurrido el 22 de marzo, el mismo día que la serie previamente había establecido que era el cumpleaños de Will Byers.

Pero aunque muchos creyeron que aquel era un punto de la trama y que de alguna forma influiría en la historia que todos olvidaron el cumpleaños de Will, los creadores de Starnger Things, Matt y Ross Duffer, no tardaron en aclarar que fue un error y simplemente pretendían arreglarlo posteriormente editando la escena de la segunda temporada donde Joyce decía la fecha de cumpleaños de Will.

“Estamos pensando que su nuevo cumpleaños (...) será el 22 de mayo, porque ‘mayo’ puede calzar en la boca de Winona (en la escena de la temporada 2 donde Joyce dice la fecha del cumpleaños de Will). Así que seríamos nosotros haciendo un George Lucas de la situación”, dijo Matt Duffer en ese entonces.

Aquel comentario sobre replicar lo que hizo Geroge Lucas con las ediciones especiales de Star Wars posteriormente fue reiterado por los Duffer en otra entrevista donde indicaron que ya habían cambiado cosas sin que los fans lo notaran.

Y bueno, como pueden imaginar eso llevo a una cacería de supuestas ediciones que ahora motivó a al cuenta oficial de los guionista de Starnegr Things a desmentir un rumor de redes sociales.

Stranger Things no ha eliminado momentos de sus temporadas anteriores

Poco después del estreno de la segunda parte de Stranger Things 4 comenzaron a circular publicaciones en redse sociales como Twitter y TikTok acusando que los Hermanos Duffer habían editado algunas escenas de Jonathan Byers (Charlie Heaton) en la primera temporada de la serie.

Particularmente la acusación que se viralizó sostiene que ese eliminó un momento en “The Weirdo on Maple Street”, el segundo episodio de la primera temporada de la serie, donde, según las personas que denunciaron este supuesto cambio, se había mostrado cómo Jonathan tomaba una foto de Nancy Wheeler (Natalia Dyer) mientras se desvestía en la habitación de Steve Harrington (Joe Keery).

Pero aunque aquella foto de Nancy que toma Jonathan y la imagen que posteriormente capta de Barb (Shannon Purser) efectivamente aparecen como elementos relativamente importantes en el resto de la primera temporada, el momento que habría sido eliminado según algunos fanáticos no existió y así lo aclararon los escritores de la serie.

“Anuncio de servicio público: nunca se han cortado ni reeditado escenas de temporadas anteriores. Y nunca se hará”, señaló la cuenta oficial de los guionistas de Starnger Things antes de confirmar que la supuesta escena de Jonathan no ha sido eliminada.

Por supuesto, eventualmente los Hermanos Duffer y el resto del equipo creativo de Stranger Things tendrán que cambiar la escena del cumpleaños de Will en la segunda temporada, pero según los guionistas de la serie hasta la fecha no se han hecho modificaciones a la propuesta original del programa y por ende los cambios que se han confirmado solo tendrían que ver con efectos especiales y cosas en una línea más estética.