Los juegos de mesa ideales para los fanáticos de Among Us

El fenómeno de Among Us nos tiene atrapados a todos. Y no es solo algo que podemos atribuir a la pandemia. La adrenalina que genera este sencillo juego al poner un grupo de traidores secretos que simulan ayudarnos en nuestra misión es lo que hace que sea tan adictivo y no podamos dejar de jugarlo.

Pero Among Us, aunque lo parezca, no es una idea nueva. De hecho, su inspiración bebe mucho de un género de juegos de mesa llamado Roles Ocultos, en donde como su nombre lo indica, lo que prima principalmente son los engaños y la deducción para determinar quién es quién en el contexto del juego.

Los elementos centrales son casi siempre los mismos: se trata de juegos colaborativos en donde, al inicio de la partida, se te asigna un rol que puede ser de aliado o de traidor. Por supuesto, los traidores tratarán de complotar contra los aliados sin que se sepan sus verdaderas intenciones, mientras que los aliados tendrán que no solo cumplir con sus tareas, sino que discutir a viva voz sus teorías.

Así que para cuando te aburras del Among Us o estés preparado para enfrentar cara a cara a tus traidores, con estas opciones no puedes fallar.

Los Hombres Lobo de Castronegro

(8 a 18 jugadores)

Conocido también en algún momento como Mafia o Werewolf, Los Hombres Lobos de Castronegro es quizás la versión más pura del género de roles ocultos y por ende, el más parecido al ritmo que posee Among Us.

En este juego, al comienzo se le asignan cartas con roles a los diferentes jugadores que quedarán de forma secreta divididas en dos equipos: aldeanos y hombres lobo. Cada ronda parte con una fase de noche donde los hombres lobo indicarán a un moderador a qué persona quieren matar, y luego, durante el día, tendrá que votarse para enviar a alguno de los culpables a la horca. Igual que el Among Us.

La gracia de Werewolf es que también hay roles especiales que permiten ganar ventajas, como el Cazador, que al ser eliminado se lleva a un jugador con el, o el vidente, que cada noche puede averiguar el rol de un jugador. Por supuesto, al ser estos roles secretos, cualquiera puede hacer como que los tiene. El único problema de Werewolf es que los jugadores eliminados quedan fuera de la partida y si se extiende mucho, los primeros van a quedar como fantasmas aburridos.

La Resistencia

(5 a 10 jugadores)

Mucho más corto e interesante es La Resistencia, un juego en donde somos un equipo de espías que debe salir a realizar misiones de inteligencia. Como ya deben imaginar, el problema es que entre el equipo habrá dos infiltrados que querrán que las misiones fracasen.

El juego funciona de la siguiente forma: en cada ronda, un jugador toma el rol del líder y le toca asignar a un grupo de jugadores para que salgan en la misión. Luego, el resto de los agentes podrán votar si es que acepta o no el equipo propuesto. Si no se acepta, el liderazgo pasa al siguiente jugador quien propone un nuevo equipo hasta que uno sea aceptado.

Una vez aceptado, a cada jugador en la misión se le pasarán dos tarjetas: una de éxito y una de fracaso y deberá entregarlas boca abajo al líder, quien luego de mezclarlas las revelará: si todas aparecen con acierto, la misión es un éxito y punto para los rebeldes, pero con tan solo una tarjeta de fallo, la misión fracasa y es punto para los traidores.

Por supuesto, acá el juego está en el debate que se genera tanto al elegir a los participantes como en el resultado de una misión. Los rebeldes están siempre obligados a votar que sí, pero los infiltrados pueden blufear, y hacer pasar una misión solo para ganar la confianza, o bien, comenzar votando que no desde el comienzo pero quedar bajo sospecha.

Un juego de deducción, sin eliminación de jugadores y que además posee una variante medieval llamada La Resistencia Avalon que además incluye poderes diferentes para los jugadores.

Secret Hitler

(5 a 10 jugadores)

Si bien en su manera de operar es muy similar a La Resistencia, personalmente creo que Secret Hitler es tanto temáticamente como en sus mecánicas, superior. Acá en vez de ser rebeldes contra infiltrados, tenemos a un equipo de liberales y otro de fascistas en plena Alemania Nazi.

La misión de los fascistas es lograr que Hitler llegue al poder, o bien, que sus leyes sean aprobadas antes que las de los liberales, que a su vez tendrán que no solo adivinar qué jugadores son los traidores sino que además, identificar exactamente quien es Hitler.

Así que es un juego de doble rol oculto: a cada jugador se le entrega un sobre con dos identidades: una dice a que partido pertenece y la otra, si eres o no Hitler. Lo curioso, además, es que Hitler no sabe quienes son sus compañeros, pero sus compañeros sí, por lo que tendrán lo oportunidad de protegerlo dentro del juego.

Y finalmente, la razón por la que es mejor que La Resistencia es porque hace que el proceso de votación no sea tan automático, agregando un factor de azar que puede hacer que un jugador liberal no tenga otra opción que pasar una carta mala. El juego funciona así: al igual que la Resistencia, hay un Presidente que ronda a ronda elige un canciller, el cual se somete a votación popular.

Cuando es aceptado, el canciller debe robar tres cartas de una pila con leyes, que tiene leyes fascistas y liberales. De esas tres debe pasarle dos al presidente y de esas dos, el presidente escoge una que finalmente es la que gana. Todo esto en secreto, por supuesto.

Lo que se genera acá es la posibilidad de errar, de que al canciller, siendo liberal, le hayan tocado tres leyes fascistas y no tenga más opción que pasarle eso al Presidente. Pero ¿Y si en realidad le salió una y fue la que descartó?

Visualmente, además es muy atractivo. Y si la temática te molesta, hay versiones que eliminan a Hitler y lo reemplazan por Donald Trump, y la verdad es que funciona igual de bien.

Asesinato en Hong Kong

(4 a 12 jugadores)

Mi favorito personal de esta lista, el juego lanzado originalmente como Deception: Murder in Hong Kong es un juego de discusión, acusaciones, traiciones y mentiras, mientras los jugadores tratan de resolver un crimen.

En Asesinato en Hong Kong, todos formamos parte de un equipo de detectives que se encuentran con un homicidio que buscan encontrar al culpable que se encuentra precisamente, dentro de la unidad de investigación.

Cada jugador contará frente suyo con una serie de cartas que poseen tanto armas homicidas como una pista dejada en el lugar del crimen y el rol del equipo será no solo encontrar al asesino sino qué combinación de arma + pista es la correcta.

Un juego base de Deception posee tres roles básicos: los investigadores, que deben tratar de encontrar al asesino, el asesino que debe lograr que se acuse a otro compañero y el forense, que es el rol más extraño pero quizás el más importante del juego. El forense está de lado de los investigadores y a diferencia del resto, sabe exactamente quién es el asesino, el arma que usó y la pista que dejó en la escena. El problema es que el forense no puede hablar, hacer gestos, señas ni nada, solo puede comunicarse a través de unas tablas que salen al azar y entregan datos sobre las características del crimen.

A veces estas tablas pueden indicar cosas útiles como el tipo de herida que causó la muerte -y que puede ayudar a descartar armas- o el lugar del crimen, pero otras veces saldrán datos como el estado de ánimo de la víctima o el clima que había y que pueden o no ayudar a esclarecer la investigación.

Para hacer todo más terrible, cada jugador tendrá solo una oportunidad para intentar descifrar el misterio, incluyendo el asesino, cuya misión será utilizar las pistas entregadas por el forense para inculpar a otros de su crimen. Se juega de 4 a 12 jugadores y posee además otros roles como el cómplice y el testigo que hacen aun más dinámica la partida.

Hail Hydra

(5 a 8 jugadores)

No podíamos despedirnos sin un juego basado en el mundo ñoño y el mejor ejemplo de esto es Hail Hydra, un título basado en el universo de Marvel en donde tomaremos el rol de un grupo de héroes defendiendo a la ciudad de Nueva York de amenazas como el Kingpin, Ultron, M.O.D.O.K. y finalmente Red Skull.

Por supuesto, la tarea sería muy fácil si no fuera porque dentro de nuestro equipo existirá un par de agentes infiltrados de Hydra, quienes intentarán sabotear las misiones para que los villanos causen la mayor cantidad de daño.

El juego funciona de la siguiente manera: Todos los jugadores tendrán en su mano cartas de ataque que pueden ser positivas o negativas. Las positivas suman su valor a la fuerza de los héroes y las negativas, obviamente, la restan. En cada ronda, cada jugador podrá entregar una, dos o tres cartas de ataque boca abajo para contribuir al daño del equipo y cuando todo esté listo, las cartas se revuelven y se revelan, por lo que nadie sabe exactamente quien entregó qué.

Por supuesto, los villanos querrán colocar cartas negativas pero de manera inteligente: si en un turno todos aportan una sola carta y alguien coloca tres y aparecen tres negativas, por supuesto que será el primer sospechoso.

La otra variante que tiene el juego es que, siendo superhéroes, cada uno tendrá poderes especiales únicos que podrán ser usados tanto para conseguir información y ayudar al equipo o bien, para engañar al resto. Por ejemplo, Spider-Gwen puede obligar a alguien a jugar sus ataques boca arriba, Hulk puede hacer un ataque que daña tanto al enemigo como a la ciudad, Nick Fury que obliga a que todos puedan jugar tan solo una carta en la ronda o Daredevil que puede mirar una carta de ataque en secreto. En total son 14 héroes diferentes.

Al revelarse las cartas de ataque, si el resultado es positivo, el daño llega al villano, pero si es negativo, llega a la ciudad. Una vez derrotado, hay una votación en donde será posible excluir a uno de los héroes de la próxima misión. Y finalmente, los traidores pueden, cuando lo deseen, revelarse como agentes de Hydra y con ello hacer daño directo a la ciudad y sabotear las misiones como estimen convenientes.

Suena complejo, y sí, tiene bastantes elementos, pero tanto gráfica como temáticamente, el juego es una delicia.