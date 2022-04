Los piratas espaciales llegan a No Man’s Sky con su nueva actualización gratuita, Outlaws

Desde Hello Games no paran de trabajar en No Man’s Sky y aunque sólo han pasado un par de meses desde la última actualización, Sentinel, hoy han dado a conocer y lanzado Outlaws, una nueva actualización la cual lleva la vida de pirata espacial al juego.

Es así como con esta actualización los jugadores podrán encontrar estaciones galácticas con piratas espaciales, pudieron realizar diferentes misiones relacionadas con el mercado negro, o actividades fuera de la ley, aunque con la posibilidad de ser descubierto por los Sentinelas.

Para estas misiones, el jugador no está solo, y es que según fue dado a conocer, podrá reunir su propio escuadrón de pilotos controlados por la IA, quienes se trasladarán y unirán al combate cuando sea necesario. Según se menciona estos pilotos se podrán ir entrenando para mejorar su eficiencia en combate.

Pero esto no es todo, ya que el juego también ha implementado un nuevo tipo de nave, la primera en dos años, y que tiene por nombre: Solar Ship. A la vez se ha expandido el número de naves que se puede tener de seis a nueve.

“Introduciendo el sistema Outlaw: la capacidad de reclutar tu propio escuadrón de pilotos; combate espacial mejorado; una impresionante nave estelar de vela solar, ¡y mucho más!”, mencionan desde la desarrolladora.