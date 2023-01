Los Premios Razzie están siendo criticados por nominar a una niña como Peor Actriz

Cuando durante el lunes pasado se anunciaron los nominados para la próxima edición de los Premios Razzie no solo se reveló que Blonde competiría en varias categorías y Tom Hanks podría quedarse con dos frambuesas doradas, sino que también se estableció que Ryan Kiera Armstrong disputaría la categoría de Peor Actriz.

Pero aunque esa infame categoría cuenta con otras nominadas como Bryce Dallas Howard (Jurassic Park: Dominion), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario (The King’s Daughter) y Alicia Silverstone (The Requin), la nominación de Armstrong no tardó en generar molestia en redes sociales. Después de todo, más allá de las impresiones que cada quien pueda tener de la nueva película basada en Firestarter de Stephen King y el desempeño de la joven actriz en ella, a través de Twitter varios usuarios han reclamado por la nominación de una niña a los premios a lo peor del cine.

Por ejemplo Julian Hilliard, a quien recordarán como Billy de WandaVision, señaló: “Los Razzies ya son mezquinos y sin clase, pero nominar a una niña es simplemente repulsivo e incorrecto. ¿Por qué poner a una niña en riesgo de sufrir más acoso o algo peor? Sean mejores”.

Todo mientras otro usuario señaló: “No sé, me parece un poco jodido nominar a una niña de 12 años para el premio a la peor actriz, pero supongo que así es como hacen las cosas los Razzie”.

“Ok. Si eres menor de 18 años, entonces deberías estar fuera de los límites Razzies. Nunca culpo al niño por una actuación, culpo a los adultos que dijeron que sí”, fue parte de lo que indicó otro tuitero.

“¿Una actriz de 12 años es nominada a un premio Razzie? ¿Qué mierda? Este mundo está roto. Realmente lo está. Cancelen esa nominación. Por favor, no ejerzan este tipo de presión sobre un niño”.

“Tengo amigos que solían ser niños actores y al conocer las luchas por las que pasaron, NO está bien que los Razzies nominaran a una actriz de 12 años (que por cierto estuvo genial en la película)”.

“Los Razzies se sienten anacrónicamente más mezquinos cada año. Conoces exactamente a los tipos que todavía se molestan en organizar algo así en 2023″.

“Acabo de darme cuenta de que los Razzies nominaron a una niña de 11 años. Y pensé que no podía odiar más a esa organización de imbéciles sarcásticos”.

“Los Razzies son la escoria del mundo del cine. Hablé con Ryan Keira Armstrong en la promoción de Firestarter; estaba extasiada al escucharme decir lo maravillosa que fue su actuación (y realmente lo es). Esto debe ser devastador para cualquier artista nuevo”.

“Los Razzies tienen un historial de centrarse principalmente en actuaciones de mujeres y ahora han nominado a una niña de 12 años por su actuación en Firestarter. Realmente no es genial”.

“La nominación de los Razzies a *literalmente una niña de 12 años* me recordó esta entrevista en el fantástico documental Showbiz Kids de Alex Winter donde Milla Jovovich habla sobre cómo se sintió al leer críticas brutales sobre su actuación cuando era niña”.

“Los Razzies han caído a un nuevo punto bajo al nominar a una niña de once años, cuya actuación en realidad me gustó. Si vas a continuar denigrando el arduo trabajo de las personas, lo cual no deberías, al menos apunta a los adultos”.

Pese a las críticas que ha generado esta nominación de Ryan Kiera Armstrong, quien tiene 12 años y cuyos créditos previos a Firestarter incluyen a Anne with an E, Tomorrow War y Black Widow; ella no es la primera niña nominada a los Premios Razzie y, por ejemplo, en 1999 Jake Lloyd fue nominado como Peor Actor de Reparto por su papel en Star Wars: Episode I – The Phantom Menace cuando solo tenía 10 años.

Hasta el momento de la redacción de esta nota los responsables de los Premios Razzie no han respondido a estas críticas.