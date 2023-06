Los productores de Spider-Man tienen en la mira películas de Miles Morales, Spider-Woman y más de Tom Holland

¿Qué deparará al futuro cinematográfico live-action de Spider-Man? Por ahora no hay nada oficial, pero sus productores han dejado en claro que el estudio Sony no quiere dejar tranquila a la marca y continuará explotando a la franquicia de la forma que sea posible. Mal que mal, lo anterior es lo único que garantiza que no pierdan los derechos y estos vuelvan a Marvel.

En ese sentido, en conversación con Variety, los productores Amy Pascal y Avi Arad se refirieron a los planes de forma escueta, dejando en claro que no solo continuarán generando producciones basadas en villanos convertidos en antihéroes como Venom, Morbius y Kraven el cazador.

Por ejemplo, Amy Pascal explicó que realmente están trabajando en una película live-action de Miles Morales y que inclusive hay una idea para un personaje como Jessica Drew, más conocida como Spider-Woman. “Van a ver todo eso, todo va a suceder”, planteó al ser consultada al respecto.

Por otro lado, Avi Arad dijo que la película de Spider-Woman “va a pasar antes de lo que esperan”. Y aunque no puede dar detalles, recalcó que “va a llegar”.

Finalmente, en cuanto a lo que involucra a Tom Holland, Pascal solo se limitó a dejar en claro que la idea es seguir adelante con esa exitosa versión cinematográfica, pero la huelga de guionistas actual no permite que nada avance. “¿Vamos a hacer otra película? Obvio que lo haremos. Estamos en el proceso, pero con la huelga, nadie puede trabajar. Estamos apoyando a los escritores y cuando puedan reunirse, vamos a comenzar”, dijo la productora.

Recuerden que además de Venom 3 y la película de Kraven, en Sony también tienen en pleno proceso una película basada en un personaje como Madame Webb, lo que indica que inclusive el personaje más secundario de la franquicia puede terminar teniendo un foco protagónico para sacar el hambre arácnida del estudio.