Los proyectos de Disney Plus incluyen a Abracadabra 2 y un precuela live-action de La Bella y la Bestia

¿Querían contenido nuevo para justificar su suscripción a Disney Plus? Bueno, podrán gustarles o no las propuestas, pero Disney acaba de revelar un montón de proyectos para su streaming.

Lejos de lo que harán Marvel Studios, Pixar y Lucasfilm por sus respectivos lados, Disney reveló que planea concretar varios proyectos para fortalecer su streaming y estos incluyen desde secuelas y nuevas versiones de clásicos hasta producciones cuyo público es todo un misterio.

Por ejemplo, en esa última categoría, Disney anunció que realizará una serie live-action de La Bella y la Bestia. Esta producción tomará como referencia a la cinta “realista” que ya se concretó de esa franquicia y se presentará como una precuela enfocada en LaFou y Gaston.

En inglés la serie se llamará Beauty and the Beast: The Prequel Series y contará con nueva música compuesta por Alan Menken.

Pero ese no es el único proyecto que está desarrollando Disney, la compañía también confirmó que está trabajando en una secuela de Abracadabra (1993) que será dirigida por Adam Shankman (A Walk to Remember).

Además de eso Disney también anunció para Disney Plus a:

El remake de Tres hombres y un bebé con Zac Efron para 2022

Big Shot , una serie de basketball universitario con JohnStamos, Yvette nicole brown y Jessalyn Gilsig

Una comedia inspirada en Turner & Hooch protagonizada por Josh Peck

The Mighty Ducks: Game Changers, una serie que Disney define como una apuesta que “continúa el legado de las mejores aves del hockey. La serie continúa donde la dejaron las películas. Emilio Estévez regresa como Gordon Bombay y Lauren Graham se une al rebaño”

