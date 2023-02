Los responsables de The Mandalorian explicaron su aproximación a la ausencia de Cara Dune en la tercera temporada

Pese a que en la tercera temporada de The Mandalorian volverán aparecer personajes de ciclos pasados como Greef Karga (Carl Weathers) y Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) en el contexto de las nuevas aventuras de Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu, un personaje que no figurará en esta historia será Cara Dune (Gina Carano).

Si bien Cara Dune apareció por última vez en la conclusión de la segunda temporada de The Mandalorian, el personaje no retornará para el tercer ciclo porque su intérprete, Gina Carano, fue despedida debido a sus polémicos comentarios en redes sociales.

Pero mientras en nuestro mundo está claro por qué Cara Dune no aparecerá en las nuevos episodios de The Mandalorian, en el universo de la serie aquello podría ser un misterio y por eso en una reciente conversación con Deadline el director Rick Famuyiwa confirmó que se discutió la opción de abordar la ausencia de Cara Dune en pantalla.

Según Famuyiwa, quien ha dirigido episodios de las temporadas anteriores de The Mandalorian y en el tercer ciclo realizó los capítulos 1, 7 y 8; el equipo de guionistas y el showrunner Jon Favreau intentaron descifrar una forma de tratar la ausencia de Cara Dune. No obstante, en última instancia decidieron que no era necesario debido a que el foco de The Mandalorian está en Din Djarin y Grogu.

“Cara era una gran parte y continúa siendo un personaje que es parte de este mundo. Tenía que abordarse en lo creativo y (Jon Favreau) se tomó el tiempo para pensar en eso”, dijo Famuyiwa. “Fue algo que se discutió porque sabíamos que iba a tener un impacto en el programa, pero al mismo tiempo, lo que ha estado en el corazón del programa son los dos personajes: Din Djarin y Grogu, por lo que finalmente se sintió como un restarle a eso y a los mandalorianos”.

Recuerden que siguiendo la historia con el darksaber en el final de la segunda temporada, el tercer ciclo de The Mandalorian explorará un conflicto entre Din Djarin y Bo-Katan. Todo además de profundizar en la historia de Mandalore y el credo al que pertenece Din.

En ese sentido, Dave Filoni agregó que aunque aún apreciaría al personaje de Cara Dune eventualmente la historia de la serie tomó otro rumbo.

“Es una gran galaxia y tenemos muchos personajes en ella, muchos personajes luchan por su tiempo en pantalla. Solo tendremos que ver a medida que se desarrolla la temporada cuáles son las aventuras, pero es un gran personaje, alguien que fue vital para los comienzos de Din Djarin; veremos si ha evolucionado más allá de eso”, dijo Filoni. “Ahora, la temporada 3 trata principalmente sobre los mandalorianos y la saga mandaloriana, la historia mandaloriana. (Hay) diferentes personajes que (Din) conocido desde Bo-Katan (que) toman mucha más prominencia, lo que tiene sentido hacia dónde va su arco, la historia de él y Grogu específicamente”.

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará este 1 de marzo.