Los siguientes episodios de Obi-Wan Kenobi se estrenarán los miércoles

Si ya estaban haciendo planes para ver el tercer episodio de Obi-Wan Kenobi esta semana, es importante que tengan en cuenta que ese y el resto de los capítulos de la serie se estrenarán semanalmente durante los días miércoles a través de Disney Plus.

Pese a que el streaming de Disney lanzó los dos primeros episodios de Obi-Wan Kenobi el pasado viernes 27 de mayo, los viernes no serán los días del Jedi porque la compañía planea estrenar todos los capítulos restantes de la serie durante los miércoles siguiendo así el modelo de estreno que el streaming ya adoptó para series como Loki, Moon Knight y The Book of Boba Fett.

Aunque se han manifestado intenciones para continuar la historia del Jedi, hasta ahora Obi-Wan Kenobi solo está confirmada como un serie limitada de seis episodios.