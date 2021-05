Los Simpson tendrán un nuevo corto inspirado en Star Wars

The Bad Batch no será el único contenido nuevo que llegará a Disney Plus en el marco del próximo “Día de Star Wars” y es que en la víspera del 4 de mayo, el streaming anunció que también presentará a un nuevo corto de Los Simpson que precisamente estará inspirado en la icónica franquicia espacial.

Según recoge Variety, el corto se llamará Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap. Pero aunque ese nombre claramente es una referencia al título del Episodio VII, el póster de esta apuesta intenta evocar a una famosa imagen de la cinta original de 1977. Todo mientras también incluye a BB-8 y un guiño a Darth Maul.

Así, Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap promete mezclar el humor característico de Los Simpsons con un montón de referencias a la saga creada por George Lucas.

De hecho, la sinopsis para el corto dice:

“En una guardería muy, muy lejana... pero aún en Springfield, Maggie está en una búsqueda épica de su chupete robado. Su aventura la pone cara a cara con jóvenes padawans, Sith Lords, droides familiares, escoria rebelde y una batalla definitiva contra el lado oscuro, en este cortometraje original que celebra la galaxia de Star Wars”.

Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap se estrenará este 4 de mayo mediante Disney Plus y se sumará a la serie animada The Bad Batch, el recorrido virtual Star Wars Biomes y la exploración de naves Star Wars Vehicle Flythroughs, para celebrar el que se posicionó como el día de esta saga.