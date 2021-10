Los Super Sons tendrán su propia película animada en 2022

Damian Wayne y Jon Kent tendrán su propia película animada. Aunque actualmente en los cómics de DC el hijo de Clark y Lois es Superman y el retoño de Batman está en una mortal misión en solitario, Warner Bros. Animation planea recuperar la popular premisa de los Super Sons con una nueva cinta.

En el marco de de la edición 2021 del DC FanDome se reveló que el estudio está trabajando en varias películas animadas para el próximo año y sus proyectos incluyen a nada más ni nada menos que una apuesta llamada Battle of the Super Sons.

Por ahora no hay detalles sobre la trama y el equipo creativo de esta película, sin embargo, ya se adelantó que será la primera producción CG de las apuestas animadas de DC.

Pero aunque eso puede ser lo más llamativo para los fanáticos de Damian Wayne y Jon Kent, los proyectos de Warner Bros. Animation para 2022 también incluirán a las cintas Catwoman: Hunted, Green Lantern: Beware My Power y Teen Titans Go! DC Super Hero Girls: Mayhem in the Multiverse. Todo además de un corto llamado Constantine House of Mystery que volverá a contar con Matt Ryan como la voz de John.

Si bien la mayoría de esos proyectos no tienen una fecha de estreno, Catwoman: Hunted presentó un nuevo tráiler que puedes ver aquí:

Catwoman: Hunted debutará el 8 de febrero de 2022, pero Battle of the Super Sons aún no tiene una fecha de estreno.