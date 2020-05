Si los seguidores de House of Whispers y estaban pasando por un mal momento con miras al anunciado final de la serie con su próximo número 22, ahora las cosas serán mucho más tristes para quienes estaban coleccionando los números físicos del cómic.

De acuerdo a Newsarama, DC anunció que los últimos números de House of Whispers solo debutarán en formato digital.

Después de una pausa en su publicación impulsada por la contingencia del COVID-19, House of Whispers publicó su número más reciente, House of Whispers #20 el pasado 5 de mayo. Ese número ahora será la última entrega individual física de la serie ya que House of Whispers #21 y House of Whispers #22 culminarán esta historia presentándose exclusivamente en plataformas digitales el 2 de junio y el 27 de julio, respectivamente.

Eso sí, pese a que aquellos números no se imprimarán individualmente, DC planea presentarlos en formato físico como parte de una colección con el arco final de House of Whispers.

Este tipo de final para la publicación de House of Whispers lamentablemente no es algo nuevo para DC. Durante los últimos meses la editorial ya había tomado medidas similares con los cómics de The Terrifics, Supergirl y Lucifer.