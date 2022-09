Lupin III tendrá un anime crossover con Cat’s Eye

En el marco del 50° aniversario de la serie Lupin the Third y el 40° aniversario del manga Cat’s Eye, es que se anunció que ambos tendrán un anime crossover que se lanzará en 2023.

El anime que tendrá por nombre Lupin the Third Vs. Cat’s Eye fue dado a conocer con un tráiler y una imagen promocional, y se estrenará de forma exclusiva en Amazon Prime Video.

De acuerdo a lo dado a conocer, este anime se ambientará en los años 80′ en el periodo de Cat’s Eye, y en el las hermanas Cat’s Eye buscarán robar unas pinturas, tras las cuales también está el famoso ladrón.

Cat’s Eye, es un manga el cual se centra en tres hermanas quienes manejan un café de día y son reconocidas ladronas de noche. El manga, obra de Tsukasa Hojo, se publicó entre 1981 y 1985, y ha contado con dos temporadas de anime, ambas estrenadas en los años 80′.

Lupin III, por otro lado, es un manga creado por Kazuhiko Kato, bajo el nombre de Monkey Punch, que comenzó su publicación en 1967, este ha contado con varios anime, así como películas.

Por el momento se desconoce cuantos capítulos tendrá el anime.