Lupita Nyong’o recordó a Chadwick Boseman: “Su poder sigue vivo y reverberará durante las generaciones venideras”

Lupita Nyong’o compartió un conmovedor homenaje a Chadwick Boseman. A través de sus redes sociales la actriz que colaboró con Boseman en Black Panther recordó al actor de 43 años que falleció el pasado 28 de agosto.

“Escribo estas palabras desde un lugar de desesperanza, para honrar a un hombre que tenía una gran esperanza. Estoy luchando por pensar y hablar sobre mi amigo, Chadwick Boseman, en tiempo pasado. No tiene sentido. La noticia de su fallecimiento es un golpe en mi estómago cada mañana”, escribió Nyong’o . “Soy consciente de que todos somos mortales, pero te encuentras con algunas personas en la vida que poseen una energía inmortal, que parecen haber existido antes, que es exactamente donde se supone que siempre deben estar - ¡aquí! … Que parecen eternos…. Chadwick era una de esas personas”.

Lupita Nyong’o interpretó a Nakia en Black Panther y recalcó que, pese a que no conoció a Boseman por mucho tiempo, el protagonista de 42 dejó una impresión duradera en ella.

“Chadwick era un hombre que aprovechó al máximo su tiempo y, de alguna manera, también logró tomarse su tiempo”, añadió. “No lo conocí por mucho tiempo, pero tuvo un efecto profundo en mí en el tiempo que lo hice. Cuando nos juntamos para hacer Black Panther, recuerdo que me sorprendió su presencia silenciosa y poderosa. No tenía aires de grandeza sobre él, pero había una frecuencia más alta desde la que parecía operar. Tenías la sensación de que estaba completamente presente y también, de alguna manera, también estaba completamente consciente de las cosas en el futuro distante. Como resultado, noté que ¡Chadwick nunca parecía tener prisa! Él comandaba su tiempo con facilidad”.

Nyong’o continuó señalando que Boseman “se presentaba a cada ensayo, entrenamiento y día de rodaje con su cara de juego puesta. Era absorbente. Ágil. Puso el listón muy alto al trabajar con generosidad de espíritu, creando un entorno libre de ego con el mero ejemplo, y siempre tenía una mirada cálida y un abrazo fuerte para compartir".

“Sus grandes manos descendían sobre mis hombros y les daban un apretón que me liberaba de las tensiones que no me di cuenta de que estaba sosteniendo”, añadió. “Las manos de Chadwick eran lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la película y lo suficientemente libres para agarrar las mías cuando lo necesitaba”.

La actriz agregó que nunca escuchó a Boseman quejarse porque “entendió el poder de las palabras y eligió manifestar el poder a través de su palabra” y también contó que el protagonista de Marshall decía “algunos chistes de papá lamentablemente aburridos”.

“(Boseman) amaba, honraba y respetaba a su cuerpo, haciendo más con él que la mayoría. Al hacerlo, se arriesgó a estar vivo, completamente vivo. Así que parece que fue la vida la que abandonó a Chadwick mucho antes de que Chadwick renunciara a vida", señaló la actriz de Us.

“Cuando estaba cerca de Chadwick quería ser mejor, menos mezquina, más favorable ... Lo impulsaba el amor, no el miedo. Se movió en silencio, deliberadamente y sin imponerse a los demás ni a sí mismo ni a sus ideales. Y, sin embargo, también se aseguró de que su vida significara algo”, añadió. “Se preocupaba profundamente por la humanidad, por los negros, por su gente. Activó nuestro orgullo al impulsar y trabajar con un propósito tan alto en las películas con las que decidió comprometerse, Chadwick ha hecho del infinito su hogar”.

Finalmente la actriz concluyó planteado que el actor cambió a todos quienes lo conocieron y “su poder sigue vivo y reverberará durante las generaciones venideras”.

“La muerte de Chadwick es algo que no puedo asimilar ni tomar con calma en este momento”, sentenció Nyong’o. “Quizás con el tiempo ... me voy a tomar mi tiempo ... y en su honor, prometo no perder mi tiempo. Espero que tú hagas lo mismo”.

Chadwick Boseman era conocido por su trabajo en películas como Marshall, 42 y Black Panther, y falleció el pasado 28 de agosto debido a un cáncer de colón.