M. Night Shyamalan reflexionó sobre el fracaso de La Dama En El Agua y otras de sus películas

A lo largo de su carrera M. Night Shyamalan ha presentado películas memorables como El Sexto Sentido, El protegido y Fragmentado, además de otras entregas que han sido ampliamente criticadas o han generado opiniones divididas como El fin de los tiempos, La Dama En El Agua y la infame adaptación live-action de Avatar: The Last Airbender.

En ese sentido, mientras es fácil sacar conclusiones a partir del éxito, en una reciente conversación con The Hollywood Reporter el cineasta reveló algo que aprendió sobre sus fracasos.

Al ser consultado sobre las lecciones que sacó de la mala recepción de El fin de los tiempos y La Dama En El Agua, Shyamalan apuntó a una lección sobre el marketing y su papel en la presentación de una película.

“El fin de los tiempos y La Dama En El Agua son una gran parte de mí. Me encanta ser malvado y sacarte de quicio, (pero) ser tonto es parte de lo que soy, al igual que ser serio”, dijo Shyamalan. “Así que La Dama En El Agua estaba muy cerca de lo que soy como persona. Una cosa que dejé pasar en esa película fue la idea de ‘¿Cómo venderán la película?’ Ahora le cuento esta historia a todos los cineastas con los que trabajo. También se lo conté a mi hija (Ishana Night Shyamalan), que está a punto de hacer su primera película. Diré:’“Los especialistas en marketing son las primeras personas en contar tu historia. Ellos comienzan la historia. Eso es parte de la forma de arte. Así que tienes que empezar a pensar en eso mientras haces la película’. Y en Lady, no hice eso. Acabo de hacer algo que me encantó. Fue la menos vista de todas mis películas, pero hasta el día de hoy, cuando la gente me habla de esa película, hablan con religión al respecto”.

De ahí en más el cineasta continuó su reflexión indicando que The Last Airbender y After Earth son ejemplos de un esfuerzo por sumarse a una parte de Hollywood que simplemente no era para él.

“Todos pasamos por momentos en nuestras vidas en los que queremos ser aceptados. Nos cansamos de la lucha y de tener que defender lo que somos. Y tácitamente, o a veces abiertamente, dirán: ‘Estás equivocado al hacerlo de esta manera, eres arrogante. Si solo haces esto, esto y esto, todo saldrá bien para ti’. Y dije: ‘Está bien, tal vez tengas razón’. Así que hice un esfuerzo genuino por unirme al sistema, pero aprendí que lo especial que me hace feliz era difícil de hacer dentro de ese sistema. Fue maravilloso tener esa oportunidad, pero hay muchas personas que son mucho mejores que yo en ese tipo de narración”, indicó.

Knock at the Cabin, la próxima película de M. Night Shyamalan, se estrenará esta semana.