Margot Robbie está asombrada por la expectación en torno a la película de Barbie

A estas alturas no es insensato afirmar que Barbie es una de las cintas más esperadas del año. Después de todo, el lanzamiento del primer material promocional de la película dio pie a toda una ola de memes y su tráiler bastó para entusiasmar a muchos con lo nuevo de Greta Gerwig.

Pero aunque en el papel Barbie siempre ha tenido todo para llamar la atención del público, Margot Robbie estaría asombrada por la expectación en torno a su nuevo proyecto.

En una entrevista con Vouge durante la MET Gala la actriz que tendrá la misión de dar vida a la icónica muñeca habló sobre el ambiente que se ha generado en torno a Barbie.

“Sí, tengo que decir que estaba (sorprendida)”, respondió Robbie cuando le preguntaron por sus impresiones sobre la intensidad y emoción en torno a Barbie. “Sabía que iba a ser emocionante para todos. Realmente no me di cuenta del tipo de energía generaría. Y todavía estamos, ya sabes, se estrena el 21 de julio. Todavía falta un poco de tiempo. Me sorprende que la gente ya esté tan emocionada. Todavía tenemos mucho más que mostrarles”.

Barbie fue dirigida por Greta Gerwig y, aparte de Robbie en el papel principal contará con un reparto que incluye a Ryan Gossling, Dua Lipa, Simu Liu, John Cena, Will Ferrell, Michael Cera, Alexandra Shipp y America Ferrera, entre otros. El estreno de Barbie está programado para julio de este año en Estados Unidos y Warner Bros espera que sea uno de sus grandes estrenos del año. De hecho, recientemente el CEO de Warner Bros Discovery mencionó a Barbie y The Flash como las grandes cartas del estudio en el corto plazo.