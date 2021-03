Maribel Verdú interpretará a la mamá de Barry Allen en la película de The Flash

La película de The Flash volvió a actualizar a su elenco. Durante el viernes pasado y siguiendo la confirmación de que Kiersey Clemons aparecerá como Iris West en esta cinta, se reveló que Maribel Verdú interpretará a la mamá de Barry Allen en el proyecto protagonizado por Ezra Miller.

Verdú es conocida por su trabajo en películas como Y Tu Mama Tambien y Pan’s Labyrinth y, de acuerdo a Variety, en la nueva cinta de The Flash dará vida a Nora Allen, la mamá de Barry Allen que en los cómics de DC fue asesinada por Eobard Thawne/ Profesor Zoom.

En ese sentido, cabe recordar que aunque Nora usualmente está fallecida en el presente de las historias de The Flash, el personaje es una parte clave de Flashpoint, un cómic que por largo tiempo se ha vinculado a la película. No obstante, esos puntos de la trama aún no están confirmados.

Nora estaba casada con Henry Allen, quien fue encarcelado injustamente por su muerte. Henry fue interpretado por Billy Crudup en la versión cinematográfica de Justice League, sin embargo, aunque se había anticipado que el actor volvería en la película en solitario de The Flash, ahora habría dejado ese proyecto.

Según Variety, Crudup optó por abandonar la película de Flash debido a conflictos de agenda con su trabajo en la serie The Morning Show. Así, pese a que aquel reporte no lo precisa, Borys Kit de The Hollywood Reporter sostiene que la producción de la película elegiría a otro actor para interpretar a Henry Allen.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (IT) y además contará con Sasha Calle como Supergirl, Ben Affleck como Batman y Michael Keaton como otro Batman.

Actualmente el estreno de esta película está programado para noviembre de 2022 y se espera que comience sus filmaciones el próximo mes de abril en Reino Unido.