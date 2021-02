Marilyn Manson será eliminado de American Gods y Creepshow ante las acusaciones en su contra que fueron emitidas por la actriz Evan Rachel Wood (Westworld) y otras tres mujeres.

A través de las redes sociales de la serie, el canal Starz anunció que editará al nuevo episodio de American Gods que contaba con una aparición de Manson.

“Starz apoya inequívocamente a todas las víctimas y sobrevivientes de abuso”, señaló el canal en su declaración. “Debido a las acusaciones hechas contra Marilyn Manson, hemos decidido eliminar su actuación del episodio restante en el que se encuentra, programado para emitirse a finales de esta temporada”.

Manson ha aparecido algunos episodios de la tercera temporada de American Gods como el cantante principal de la banda Blood Death y adorador de Wednesday (Ian McShane), originalmente se esperaba que el arco del personaje del actor terminara durante el séptimo episodio pero este anuncio de Starz plantea que eso no será así.

Por otra parte, desde Deadline reportan que la plataforma Shudder decidió eliminar al segmento de Manson que aparecería en uno de los próximos episodios de la segunda temporada de Creepshow.

Marilyn Manson, cuyo verdadero nombre es Brian Warner, fue acusado de abuso por parte de su ex-pareja, Evan Rachel Wood, durante el lunes pasado.

En una publicación de Instagram la actriz de Westworld contó que el actor y cantante “abusó horriblemente” de ella durante años cuando estaban en una relación. Previamente Wood ya había hablado de su experiencia como víctima de violencia doméstica, sin embargo, no había individualizado a su agresor hasta ahora.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió Wood. “Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no callarán”.

Manson respondió a las acusaciones de Wood con su propia publicación de Instagram donde calificó al testimonio de la actriz como “horribles distorsiones de la realidad” y afirmó que sus “relaciones íntimas” siempre han sido “totalmente consensuales”.

De acuerdo a EW, Manson no volverá a aparecer en American Gods y Deadline sostiene que Creepshow planea reemplazar el segmento donde aparecía el cantante.