Mark Hamill aseguró que tuvo desacuerdos con toda la nueva trilogía de Star Wars

Durante los últimos años Mark Hamill no ha tenido reparos en expresar sus descontentos con algunas decisiones de la nueva trilogía de Star Wars. Ya sea ironizando sobre su aparición en los últimos minutos de The Force Awakens o expresando su descontento con la representación de Luke Skywalker en The Last Jedi, el actor ha dejado en claro que como muchos fanáticos no está completamente satisfecho con la dirección que tomó la saga bajo el mandato de Disney.

Así, siguiendo con esa dinámica, Hamill aprovechó una nueva entrevista con The Daily Beast a propósito de su rol en la segunda temporada de What We Do in the Shadows para reflexionar sobre las críticas a la nueva trilogía.

Tras ser consultado sobre la recepción de The Rise of Skywalker y las críticas que generó, Hamill señaló que no se percató en qué minuto la fanática de Star Wars comenzó a estar marcada por las disputas y aunque eso llama su atención, reconoció que él también tiene sus propios reparos.

“No sé cuándo, con el paso del tiempo, el fandom se volvió tan polémico”, dijo Hamill. “Pero la gente es muy obstinada y no puedes evitar ser obstinado, porque has vivido con el personaje durante mucho tiempo. Entonces, ya sea en el Episodio VII, VIII o IX, tenía desacuerdos y le decía a quien quiera que sea: ‘Bueno, no sé si eso es correcto’. Pero todos compartimos el mismo objetivo: quieres hacer la mejor película que puedas”.

Hamill no esbozó ninguna crítica directa al Episodio 9, pero definió toda su experiencia en la nueva trilogía como algo agridulce.

“Me encanta el nuevo elenco. Creo que los personajes son geniales y todos los actores son perfectos. Ojalá hubiera podido trabajar más con ellos, obviamente, porque estaba muy aislado”, señaló el actor. “Pero sabes, nunca esperé volver en absoluto. Fue agridulce, pero pude disfrutarlo desde una perspectiva diferente que hace años cuando tenía veintitantos. Así que fue divertido ser parte de eso, y fue triste de alguna manera, porque sabía que sería la última vez que interpretaría a Luke”.

Previamente, a comienzos de esta semana, Hamill ya había señalado en una entrevista con EW que cree que nunca más interpretará a Luke.

“Tuve un comienzo, un medio y un final. Esas películas me dieron mucho más de lo que esperaba cuando comenzamos, así que nunca se me ocurrió. Mi despedida fue en el Episodio IX y fue agridulce”, señaló. “Amo a todas esas personas y ciertamente tengo afecto por George y el personaje que creó. Estoy lleno de gratitud por lo que me ha dado a mí y a mi carrera, pero no quiero ser codicioso. Todavía hay muchas más historias que contar y tantos grandes actores para contarlas que no me necesitan”.